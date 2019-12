Les résidents de Lac-Beauport encaissent une hausse de taxes de 15 %

C’est une hausse éhontée, surtout si on compare avec ce qu’il se fait ailleurs dans la région , dénonce Nelson Michaud, résident de Lac-Beauport et président du Regroupement citoyen de Lac-Beauport.

Honnêtement, non, on ne s’était pas préparé à de si importantes hausses des dépenses Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport

Pour une maison moyenne évaluée à 435 000 $, l'impôt foncier attendra 4022 $ en 2020, un bond de 525 $.

On est en état de choc, c’est l’incrédulité totale. On s’attendait à une petite augmentation de 1 ou 2 % , ajoute Serge Hamel, un autre résident de Lac-Beauport qui s'est présenté à la mairie aux dernières élections municipales.

Augmentation des taxes pour une maison unifamiliale évaluée à 435 000 $ Maison ayant accès à l’aqueduc, aux égouts et à l’éclairage : 525 $ (15,03 %)

Maison y ayant partiellement accès : 494 $ (14,43 %)

Maison n'y ayant pas accès : 413 $ (13,14 %)

Les paramètres augmentent partout et les revenus ne sont pas au rendez-vous, la taxe foncière est notre seule source de revenus c’est donc elle qui écope , se défend le maire Michel Beaulieu. Il fait valoir que la Municipalité n’a pas eu le choix d’augmenter les impôts fonciers pour faire face à une croissance au ralenti et pour maintenir son offre de services à la population.

Dépenses en hausse

Michel Beaulieu jette le blâme sur une conjoncture difficile qu'il attribue entre autres au règlement de contrôle intérimaire (RCI) de 2016 de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Selon lui, il aurait empêché certains projets de développement et ainsi privé la municipalité de nouveaux revenus.

Le maire espère que le nouveau RCI adopté en 2019 contribuera à faire tourner la tendance, mais il admet que 2020 sera probablement tout aussi difficile.

Le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu Photo : Radio-Canada

Alors que les revenus stagnent, les dépenses de Lac-Beauport augmentent quant à elles de 2,4 millions de dollars, une hausse de 14,2 % par rapport à 2019, pour un total de 17 millions de dollars en 2020.

On aura beau dire qu’on manque de revenus, mais avant tout, je pense qu’on a perdu le contrôle des dépenses , indique Serge Hamel, loin d'être convaincu par les arguments du maire.

De son côté, le président du Regroupement citoyen de Lac-Beauport souligne que le budget de la Municipalité est passé de 12,7 millions de dollars à plus de 17 millions de dollars depuis les élections de 2017. Ça représente une augmentation de dépenses de 33 % en trois ans , dénonce-t-il.

Nelson Michaud souligne aussi le manque d’informations et de détails qui permettraient de bien comprendre où va l'argent dépensé. Il y a plusieurs éléments où c’est simplement marqué "autres" , illustre-t-il.

Principales augmentations des dépenses Budget de base (augmentation moyenne de 6,5 %) : 950 000 $

Service de la dette : 804 000 $

Service incendie : 175 000 $

Déneigement : 103 000 $

Sécurité civile : 50 000 $

Services policiers : 45 000 $

Collecte des déchets domestiques et organiques : 38 000 $

Cour municipale : 35 000 $

Vidange des fosses septiques : 25 000 $

Pour le maire, le service de la dette représente le gros nerf de la guerre , il dit subir les conséquences des importants travaux qui avaient été lancés en 2016 alors qu’il n’était pas en poste. En 2016, il y a eu 18 millions de dollars d’investis en infrastructure dans les plus grands travaux de l’histoire de la municipalité notamment avec l’aqueduc et l’égout dans le Mont-Cerlin et la refonte du chemin du Tour-du-Lac Nord , relate Michel Beaulieu.

On espère qu’avec cette hausse de taxe, on va régulariser le tire pour les années à venir , admet le maire.

Lors du budget précédent, la hausse de taxe variait de 1,45 % à 2,89 %, selon les services.