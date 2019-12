Bilan du train léger et du service d’autobus à Ottawa : retards, mauvaises odeurs et chauffeurs épuisés

Avec un automne en dents de scie, ponctué de retards liés à la fermeture de portes ainsi qu'aux problèmes informatiques et de communication, l’heure était au bilan mercredi à la Commission du transport en commun d'Ottawa.

Selon le rapport présenté, la situation s’est améliorée sur la ligne de la Confédération de l’O-Train depuis la fin octobre, avec un moins grand nombre d’interruptions de service.

Pour trouver la cause des problèmes informatiques, une nouvelle version du logiciel a été mise à l’essai dans l’ensemble des trains pendant la fin de semaine du 7 décembre. L’équipe d’experts continue de travailler pour résoudre ce problème , peut-on lire dans le document de présentation.

Selon le bilan, le fonctionnement des portes s’est aussi amélioré, notamment avec une intervention plus rapide de la part des équipes en cas d'incidents. Des spécialistes continuent d’améliorer les paramètres d’ouverture et de fermeture. D’ailleurs, les temps d’arrêt [aux stations] continuent d’être surveillés et ajustés , précise-t-on.

La campagne de communication pour sensibiliser les usagers à ne pas empêcher la fermeture des portes se poursuivra au début de 2020.

Des affiches sensibilisent les usagers du train léger d'Ottawa à l'importance de ne pas retenir les portes. Photo : Ville d'Ottawa

L’aiguillage des voies a aussi causé certains retards, en raison entre autres de problème de communication entre le Centre de contrôle et les dispositifs. Le 5 décembre, un tel incident est survenu à la station Blair, nécessitant l’envoi d’autobus pour transporter les passagers vers la station St-Laurent.

Des usagers avaient également critiqué l’absence de sangles pour aider à se tenir dans le train léger. De tels dispositifs ont depuis été installés dans le tiers des wagons. Tous les trains devraient en être dotés d’ici la fin janvier, selon le rapport.

Mauvaises odeurs à la station Parlement

Par ailleurs, le rapport est revenu sur les odeurs nauséabondes à la station Parlement. Une enquête de la Ville d’Ottawa et du Groupe de transport Rideau (RTG) en septembre avait conclu que la cause probable était « un liquide [qui] coulait dans le puits de l’escalier roulant » associé à « un bris de la pompe d’assèchement ».

La fuite d’eau et la pompe ont été réparées en octobre. RTGLe Groupe de transport Rideau a même utilisé un désodorisant, précise-t-on.

Une inspection de routine de la Municipalité en août avait également constaté qu’une canalisation d’égout avait été percée par des boulons d’ancrage du tunnel, à plus de 100 mètres de l’entrée de la station Parlement.

Les réparations, commencées en novembre, ont pris fin le 13 décembre. Le rapport soutient que la Ville continue de surveiller les odeurs à cette station.

Service d’autobus

Depuis les changements aux circuits d’autobus le 6 octobre, à la suite du lancement de la ligne de la Confédération, la Commission a constaté des améliorations à la fiabilité des autobus pendant la semaine. Cette bonification ne s’est toutefois pas traduite les fins de semaine.

Pour poursuivre sur cette bonne voie, le rapport recommande notamment à OC Transpo d’améliorer la communication avec ses usagers lorsqu’il y a des retards, au-delà de l’application pour iPhone et des écrans dans les stations.

Des améliorations sont déjà prévues. Par exemple, les autobus seront répartis dans différents emplacements afin de réagir de façon plus efficace aux heures de pointe, notamment aux stations Hurdman et du chemin Bayview.

Dès le 5 janvier, il y aura aussi d’autres autobus supplémentaires, en plus de ceux déployés sur le réseau en novembre.

Des chauffeurs épuisés

De son côté, le directeur général d'OC Transpo, John Manconi, est revenu sur l’épuisement des chauffeurs d’autobus, en raison d’une pénurie du personnel.

Il a confirmé qu’une centaine de futurs chauffeurs seront formés, dont une première cohorte dès lundi prochain. En raison toutefois d'un nombre insuffisant de formateurs, il faudra attendre le mois de juin pour que la totalité de ces chauffeurs soit sur la route. Mais nous n’arrêterons pas à 100 , a lancé M. Manconi, considérant les besoins en chauffeurs remplaçants.

M. Manconi a expliqué qu’à cela s’est ajouté les modifications au Code canadien du travail qui accorde depuis le 1er septembre dernier trois jours de congés payés supplémentaires et deux non payés. OC Transpo a ainsi perdu au total l’équivalent de 1400 jour-personne, a-t-il noté.

Avec les informations de Kate Porter de CBC