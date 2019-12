Non, il n'y a pas d'E. coli dans les clémentines du Maroc

« Petit rappel, lavez la pelure des clémentines (oui la pelure) et vos mains avant de manger le fruit. La bactérie E. coli y est très souvent présente. Raison de l’augmentation des g-a-s-t-r-o-s-! », peut-on lire dans la publication, qui circule depuis 2018. Il est impossible de savoir combien de fois elle a été partagée, puisque de nombreux internautes copient l'avertissement et le publient sur leurs pages personnelles, mais nous avons pu trouver des publications partagées des centaines de fois.

Ce message est trompeur. En premier lieu, la gastro-entérite, communément appelée « gastro », est le plus souvent causée par un virus  (Nouvelle fenêtre) et non par l'E. coli, qui est une bactérie.

Deuxièmement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dément la publication. « L’ACIA n’a jamais détecté la bactérie E. coli [dans des] clémentines du Maroc et n’a jamais publié de rappel de clémentines en lien avec la bactérie E. coli », nous a-t-on répondu.