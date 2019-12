Début des vols entre Mont-Joli et la Côte-Nord

Seulement trois passagers se sont présentés pour le premier vol offert mercredi matin.

Il faut dire que la STQSociété des traversiers du Québec n'a annoncé que mardi après-midi que la navette aérienne serait offerte dès le lendemain, le 18 décembre. Jusqu'à cette annonce, le premier vol était plutôt prévu le 21 décembre.

Pour l'instant, quatre vols sont prévus par jour, soit un aller-retour entre Mont-Joli et Sept-Îles et un aller-retour entre Mont-Joli et Baie-Comeau. Les billets doivent être réservés au moins 3 h avant le départ.

La STQSociété des traversiers du Québec étudie la possibilité d'ajouter des vols pour la période du 21 décembre au 6 janvier, et pourrait également étendre le service de navette aérienne au-delà du 6 janvier.

Par ailleurs, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place cette année.

Les passagers doivent se présenter avec une carte d'identité, y compris les enfants, et se soumettre à une fouille avant l'embarquement. L'année dernière, les compagnies aériennes avaient obtenu une exemption de Transports Canada quant à ces mesures de sécurité, exemption qui n'a pas pu être renouvelée cette année, selon la direction de l'aéroport de Mont-Joli.

Avec les informations d'Édith Drouin