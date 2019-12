Tatouages, justice et Joe Fafard : des nouvelles qui ont retenu l’attention en Saskatchewan

Une fois de plus, l’année 2019 s’est avérée foisonnante dans le paysage médiatique. Voici les sujets qui ont attiré le plus d’internautes sur le web.

Une femme expose les tatouages de son mari décédé

Cheryl Wenzel a exposé les tatouages de son mari décédé lors d'une exposition à Saskatoon du 12 au 14 avril. Photo : CBC/Alicia Bridges

Afin de respecter les dernières volontés de son mari décédé, Cheryl Wenzel a déboursé environ 80 000 $ pour prélever et exposer la peau de son mari. La propriétaire d’un salon de tatouages de Saskatoon affirme que ce geste lui a donné l’impression d’être de nouveau avec le père de ses cinq enfants.

Robert Latimer se confie 25 ans après sa condamnation

Le Saskatchewanais Robert Latimer confie qu'il pense tous les jours à son geste et à sa condamnation, 25 ans après avoir été condamné pour le meurtre de sa fille de 12 ans, lourdement handicapée. Photo : La Presse canadienne / GEOFF HOWE

Vingt-cinq ans après avoir tué sa fille de 12 ans lourdement handicapée, Robert Latimer persiste et signe : son geste était justifié, et il n’a rien fait de mal. Convaincu qu’il a été victime d’une erreur judiciaire, il implore le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de réviser sa condamnation.

Mine de potasse : tous les travailleurs coincés sont maintenant libérés

Nutrien n'a pas encore indiqué la cause exacte de l'incident survenu sur le site de la mine Cory. L'entreprise mentionne seulement que la conduite de service empruntée par les travailleurs a cessé de fonctionner. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Proulx

Au début du mois de juillet, 34 travailleurs de la mine de potasse Cory, à l’ouest de Saskatoon, ont été coincés sous terre pendant plus de 24 heures alors qu’ils effectuaient des travaux de maintenance. Heureusement, ils étaient tous sains et saufs après l’évacuation. L’entreprise Nutrien avait indiqué que les 34 employés avaient été approvisionnés en eau et en nourriture en attendant d’être secourus.

Des juristes jugent sévère la peine de Jaskirat Singh Sidhu

Jaskirat Singh Sidhu marche en direction de l'entrée de la Cour provinciale de Melfort, en Saskatchewan, pour le premier jour des audiences sur la détermination de sa peine. Photo : Radio-Canada / Omayra Issa

La peine de 8 ans de prison imposée à Jaskirat Singh Sidhu, le camionneur responsable de l’accident des Broncos de Humboldt, en avril 2018, a suscité des réactions de la part de deux juristes. Ceux-ci ont trouvé la peine sévère et estiment que la juge a voulu envoyer un message à l’industrie du camionnage.

La Chine cesse d'acheter des graines de canola canadiennes

En mars, les autorités douanières chinoises ont révoqué le permis d'exportation d'un important fournisseur canadien de canola. Photo : Radio-Canada

Au mois de mars, l’industrie du canola au Canada a subi un coup dur en étant boudée par les importateurs chinois, qui n’étaient plus disposés à acheter des graines de canola canadiennes. Il s'agit d'une nouvelle qui a grandement préoccupé le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui a aussitôt interpellé le gouvernement fédéral afin de demander des éclaircissements.

Le sculpteur Joe Fafard s’est éteint

Le sculpteur Joe Fafard dans son atelier (archives). Photo : Radio-Canada

Dans sa maison de Lumsden, en Saskatchewan, le sculpteur fransaskois Joe Fafard a rendu l’âme à l’âge de 76 ans. Dès l’annonce de son décès, les hommages à l’égard de l’homme et de l’artiste qu’il était fusaient de partout. De par ses oeuvres, Joe Fafard a touché de nombreuses personnes, partout dans le monde.

Le Wexit pourrait-il devenir une réalité?

Contrairement au Parti réformiste des années 90, le Wexit Canada veut que les provinces de l'ouest, dont la Saskatchewan, quittent le Canada. Photo : Radio-Canada

Lors des élections fédérales du 21 octobre, la Saskatchewan a lancé un message clair à Justin Trudeau, dont le gouvernement a été réélu, cette fois de façon minoritaire. Aucun député libéral n'a été élu dans les 14 circonscriptions. Devant ce sentiment d’aliénation de l’Ouest canadien envers Ottawa, le groupe indépendantiste Wexit Canada a dit entreprendre un processus pour fonder un parti politique fédéral et des partis politiques provinciaux.

Taxe carbone : la Cour d’appel de la Saskatchewan tranche en faveur du fédéral

Le 3 mai, la ministre de l’Environnement du Canada, Catherine McKenna, a applaudi cette décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan sur la taxe carbone. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Cour d'appel de la Saskatchewan a tranché en faveur d’Ottawa en mai dernier, en décidant que la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre n'est pas inconstitutionnelle. Dans les minutes qui ont suivi l’annonce du plus haut tribunal de la Saskatchewan, le premier ministre Scott Moe a réagi en mentionnant son souhait de porter la cause devant la Cour suprême du Canada.

Des chercheurs misent sur un cheval de Troie pour vaincre la sclérose en plaques

Selon les estimations, 1 personne sur 385 est atteinte de sclérose en plaques au pays. Photo : iStock

Un groupe de chercheurs de l’Université de Regina veulent combattre la sclérose en plaques en s’inspirant de la mythologie grecque. Les chercheurs tentent d’utiliser une protéine pour tromper les cellules à l'origine de la maladie et les détruire. L’idée provient des méninges du chercheur Josef Buttigieg, lui-même atteint de cette maladie.

Une fillette de 5 ans frôle la mort après une chirurgie dentaire à Regina

Autumn Ferguson a été transférée d'urgence à l'hôpital après une erreur médicale dans un centre de chirurgie dentaire à Regina en août. Photo : Fournie par Spencer Ferguson

Une chirurgie dentaire de routine s’est transformée en véritable cauchemar pour une fillette de 5 ans de Regina, qui a failli mourir, ses poumons s'étant affaissés lorsqu'on lui a mal administré de l'oxygène durant l'anesthésie.