Jody Wilson-Raybould « personnalité qui a le plus marqué l’actualité canadienne en 2019 »

Selon un sondage mené auprès des médias du pays, c’est l’ancienne ministre fédérale de la Justice qui a le plus marqué l’actualité nationale au cours de la dernière année.

L'ancienne ministre de la Justice a été le choix sans équivoque des rédactions du pays interrogées par La Presse canadienne, avec 56 % des voix. Le premier ministre Trudeau, qui a été réélu le 21 octobre, mais pour diriger un gouvernement libéral minoritaire, arrive loin derrière dans le classement, avec près de 20 % des suffrages.

L’ancienne députée libérale avait provoqué une onde de choc au pays en déclarant qu’elle avait perdu le poste de ministre de la Justice parce qu’elle refusait d’obéir au cabinet qui l’incitait à négocier une entente de réparation avec la firme SNC-Lavalin et ainsi éviter un procès à la multinationale, qui était accusée de fraude et de corruption.

Selon le quotidien The Globe and Mail, le premier ministre Justin Trudeau avait lui-même fait pression en ce sens sur Jody Wilson-Raybould. Cette dernière a toujours refusé de ménager cette porte de sortie à SNC-Lavalin, qui assure des milliers d’emplois au Canada et à l’étranger.

Quelques mois plus tard, lors d’un remaniement ministériel, Mme Wilson-Raybould avait été mutée au ministère des Anciens Combattants.

Isolée au sein du gouvernement et au cœur d’une tempête médiatique et politique, Jody Wilson-Raybould a démissionné de ses fonctions à la mi-février. La députée a par la suite été expulsée du caucus libéral.

Elle a cependant continué de siéger à la Chambre des communes à titre de députée indépendante de Vancouver-Granville. Siège qu’elle a d’ailleurs conservé lors des dernières élections.

Touchée par le traitement réservé à sa collègue, la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, avait aussi quitté ses fonctions peu de temps après, affirmant qu’elle ne faisait plus confiance au premier ministre Justin Trudeau.

Le principal conseiller et ami de Justin Trudeau, Gerald Butts, a également démissionné dans la foulée de cette affaire.

En février 2015, le gouvernement fédéral, à la lumière d’une enquête de la GRC, a accusé SNC-Lavalin d’avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin, entre 2001 et 2011, à des responsables du gouvernement libyen pour garantir l’obtention de contrats publics dans le pays.

Les avocats de la firme, qui réclamaient une entente à l'amiable, ont multiplié les rencontres avec le gouvernement fédéral pour tenter d’éviter un procès au criminel, mais en vain.