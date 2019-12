Retour sur les événements météo extrêmes qui ont marqué le pays en 2019

Ouragans, inondations, sécheresse, feux de forêt : n’en jetez plus, la cour est pleine. En 2019, au Canada, la nature a été généreuse en événements extrêmes. Au premier rang, selon Environnement Canada, on retrouve la crue record de la rivière des Outaouais.

Le ministère fédéral de l'Environnement publie jeudi son 24e palmarès des 10 événements météorologiques les plus marquants du Canada en 2019. Les critères établis par les experts d'Environnement et Changement climatique Canada sont variés : durée des phénomènes, nombre de Canadiens touchés, répercussion économique, etc.

On a de tout au Canada, on est un pays où on vit tous les extrêmes , explique Simon Legault, météorologue au ministère. Si, dans de plus petits pays, une vague de chaleur ou une sécheresse est l'événement de l'année, ici, c'est tout à la fois. L’Ouest peut vivre quelque chose et l’Est le contraire , poursuit l'expert.

Malgré tout, c'est le débordement historique de la rivière des Outaouais qui se classe premier au palmarès, cette année. Selon nos critères, le phénomène le plus important en 2019 est les crues dans la région de l'Outaouais. Certains voudront en discuter, car ils ont été touchés par un autre phénomène, mais si on regarde l'étendue des phénomènes, notre classement est bien balancé , insiste M. Legault.

Sinon, tant au Québec que dans les Maritimes ou dans l'ouest du pays, il n'a pas été facile de faire fructifier les récoltes au Canada en 2019. Une des choses marquantes du top 10, c’est qu’on parle beaucoup de l’agriculture , souligne le météorologue. Les températures saisonnières n'ont pas été tout le temps favorables, et les précipitations ont parfois été défavorables.

Voici donc le palmarès des phénomènes météorologiques qui ont marqué les Canadiens en 2019.

1. La rivière des Outaouais déborde comme jamais

L'église est entourée d'eau de la rivière des Outaouais à Oka, au Québec, le mardi 30 avril 2019. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Les inondations de la rivière des Outaouais constituent souvent une menace au printemps , indique Environnement Canada. Jusque-là, rien de nouveau. Mais au cours des trois dernières années, le plan d'eau qui sépare le Québec de l'Ontario a connu deux débordements historiques, dont le plus important a eu lieu en 2019.

Tout dans l’inondation de cette année, y compris son ampleur et sa durée, était sans précédent , poursuit le ministère. Qu'est-ce qui a fait de 2019 l'année la plus catastrophique? Un cocktail parfait.

C'est un concours de plusieurs phénomènes qui sont arrivés avec un synchronisme "parfait" : le temps froid, la neige abondante, le réchauffement rapide au printemps avec de la pluie abondante. Si tout ça avait été un peu décalé dans le temps, ou si un des phénomènes n'avait pas été là, l'ampleur n'aurait pas du tout été la même , explique Simon Legault.

2. Une saison des ouragans dévastatrice dans l'Atlantique

Un garde-fou a été endommagé par de puissantes vagues qui ont projeté des pierres sur la rive à Cow Bay, en Nouvelle-Écosse, le samedi 7 septembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Erin et Dorian, voilà deux noms que les Canadiens, ainsi que de nombreux autres, auraient sans doute préféré ne pas découvrir en 2019.

En septembre, l’ouragan Dorian, qui était auparavant passé notamment par les Bahamas, a frappé les Maritimes. S'en sont suivies 24 heures de forts vents pouvant atteindre plus de 100 km/h ainsi que de fortes pluies. Les précipitations totales ont atteint 100 mm à de nombreux endroits, avec un maximum de 190 mm à l’ouest d'Halifax , explique Environnement Canada.

Les Maritimes avaient peu de temps auparavant été touchées par la dépression post-tropicale Erin. Si elle a fait moins de dégâts que Dorian, Erin a tout de même déversé une importante quantité de pluie dans le sud de la Nouvelle-Écosse.

3. Calgary sous la neige en septembre

On voit ici une section du parc national des Lacs-Waterton, situé un peu au sud de Calgary, à la suite de la tempête de neige du 28 septembre dernier. Photo : Leanna Van Zeumeren

Il n’est pas rare à Calgary de voir la neige tomber en septembre , écrit Environnement Canada. Il reste que la poudre blanche qui est tombée sur la ville la plus populeuse d'Alberta dans la nuit du 30 septembre a pris tout le monde par surprise, surtout en raison de la quantité tombée : 32 cm.

Il s'agissait de la plus épaisse couche de neige au sol depuis 65 ans pour cette période de l'année, souligne le ministère. De nombreuses écoles ont été fermées pour la journée, et plus de 170 collisions ont été causées par la neige.

4. Vortex polaire

L'expression « vortex polaire » est devenue très populaire, en février dernier, au Canada. Photo : Reuters / Eric Miller

On se rappellera aussi que l'hiver a été particulièrement froid au Canada en 2019. Tellement, en fait, qu'une nouvelle expression s'est frayé un chemin dans la culture populaire : vortex polaire. À Montréal, le froid extrême a eu raison... de la Fête des neiges. L'événement a ainsi été suspendu par l'organisation du parc Jean-Drapeau.

Des températures de -40 °C ont été enregistrées un peu partout au pays.

Pendant ce temps, les sans-abri canadiens remplissaient toutes les places disponibles dans les refuges d’urgence. Souvent, les facteurs et les services de messagerie n’étaient pas en mesure de s’acquitter de leurs fonctions. De nouveaux records de consommation d’énergie étaient établis pour être éclipsés dès le lendemain , écrit Environnement Canada.

5. Les routes de glace en péril

Les routes de glace sont accessibles en moyenne pendant deux ou trois mois chaque hiver, une période qui devrait continuer à diminuer au cours des prochaines années. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

Les records de chaleur perdurent dans l’Arctique , écrit le ministère dans son palmarès. Après avoir connu plusieurs années consécutives de réchauffement, peut-on y lire, l’Arctique a connu moins de neige au sol, le pergélisol continue de fondre, la glace de mer s’amincit davantage et les glaciers de haute altitude se retirent plus que jamais.

Le 11 avril, la route de glace reliant Dettah et Yellowknife a fermé pour la saison en raison de la détérioration rapide des conditions lorsque les températures ont dépassé les 20 °C. Il s’agissait de la fermeture la plus hâtive de cette route depuis 1993. D’autres routes de glace ont dû fermer prématurément , poursuit Environnement Canada dans son document.

À ce sujet, Radio-Canada est allée à la rencontre d'une communauté autochtone en mars dernier afin de voir quelles solutions existent à la disparition des routes de glace au pays.