Une exposition de Jean-Paul Riopelle au MA, musée d’art de Rouyn-Noranda

Les peintures de Riopelle (1923-2202) sont bien connues. Cependant, dans l’exposition Oies, jutes et feuilles, ce sont des lithographies qui sont présentées. Il s’agit d'estampes de grands formats, réalisées entre 1960 et 1980, présentant parfois des scènes plus abstraites, parfois plus figurées.

Une ouvre de Jean-Paul Riopelle au MA de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Paul Riopelle/Photo de Marc-Olivier Thibault

Riopelle et l'estampe

Le directeur du musée, Jean-Jacques Lachapelle, raconte l’histoire entre Riopelle et l’estampe.

Une lithograpghie de Jean-Paul Riopelle. Photo : Radio-Canada / Jean-Paul Riopelle/Photo de Marc-Olivier Thibault

C’est dans la quarantaine qu’il a accès à des presses et il plonge dans la gravure qu’il avait très peu travailler, dit-il. À partir de ce moment, ça va devenir quelque chose d’important pour lui.

Il a fait de l’estampe et il faisait des choses non orthodoxes. Comme dans Feuille, on voit les feuilles. Il s’est servi de vraies feuilles pour imprimer l’image de la feuille , souligne M. Lachapelle.

Période d'effervescence

Ce qui est extraordinaire dans ces oeuvres-là, c’est que l’on reconnaît le gars de la matière. Le directeur du MA de Rouyn-Noransa, Jean-Jacques Lachapelle

L’estampe arrive dans la vie de Riopelle alors que nous sommes dans l'âge d’or des galeries d'art au Québec et au Canada. Une période payante tant pour les artistes que pour les galeries, comme l'explique Jean-Jacques Lachapelle.

On a des créateurs qui créent des images à l’image de son époque. Il y a un engouement du public d’acquérir des oeuvres. On me racontait que dans ces années-là, à Montréal, un artiste n'avait pas (encore) ouvert l’exposition que toutes les oeuvres étaient déjà vendues. Et l’avantage de la gravure et l’estampe, on peut en faire plusieurs copies, c’est imprimé à 75 exemplaires. Ce qui faisait que les artistes pouvaient vendre beaucoup d’oeuvres en même temps , indique le directeur du MA.

Le passage dans l’estampe pour Riopelle n’a pas toujours été de tout repos.

Dans les années 1980, il a fait un bestiaire, raconte Jean-Jacques Lachapelle. On y voit des oies et d’autres animaux. Or, ces oeuvres ont été boudées par l’ensemble de la communauté artistique. C’était une régression. C’était appelé de cette façon parce que c’était des oeuvres figuratives [...] À cette époque, c’était tranché. Si tu faisais de la figuration, tu étais un artiste de seconde zone!

Oies, jutes et feuilles est présentée au MA, musée d’art de Rouyn-Noranda jusqu’au 3 mai 2020.