Les 10 articles les plus lus en 2019 au Bas-Saint-Laurent

L'année 2019 a été riche en actualité au Bas-Saint-Laurent et certaines nouvelles se sont démarquées sur nos plateformes numériques. Voici les dix articles les plus consultés cette année.

Un corps retrouvé à Rivière-du-Loup

Marc-Antoine Massé Photo : Gracieuseté : Sûreté du Québec

En septembre, la Sûreté du Québec confirme que le corps de Marc-Antoine Massé est retrouvé à Rivière-du-Loup. Il était porté disparu depuis le 2 septembre. Le corps inanimé de l'homme a été retrouvé par des bénévoles dans un secteur boisé de la rue Beaubien. Lire l'article

Des trafiquants de drogue liés aux Hells Angels arrêtés dans l'Est-du-Québec

Les Hells cherchent à élargir leur territoire et à prendre le contrôle du trafic de drogue dans une région comptant plusieurs milliers de kilomètres de côtes, selon les experts. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En février, un important réseau de trafiquants de drogue lié aux Hells Angels est démantelé dans l'Est-du-Québec et au Nouveau-Brunswick. La Sûreté du Québec (SQ) procède à l’arrestation de 32 personnes liées à ce réseau de vente et de distribution de drogue de synthèse et de cocaïne dans le cadre de l'opération Oursin. Lire l'article

Collision frontale sur la 132 : une jeune femme de 20 ans parmi les victimes

Un accident sur la route 132 Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En août, une collision frontale fait deux victimes sur la route 132. L’une des deux victimes est Florence Dandurand-Bouchard, une jeune femme de 20 ans de Saint-Jérôme. Lire l'article

Chasse à l’orignal : la face méconnue du tourisme de luxe

Un orignal se tient debout dans une forêt. Photo : Radio-Canada

Depuis plus d’un siècle, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie attirent des villégiateurs en quête de beaux paysages et de grand air. Mais une clientèle fortunée est prête à débourser des dizaines de milliers de dollars pour un tout autre type d’attrait dans la région : l’orignal. Lire l'article

Une pharmacienne cesse la vente de caisses de bouteilles d’eau

Une pharmacie de Trois-Pistoles a cessé de vendre des caisses de bouteilles d'eau et encourage plutôt l'utilisation de bouteilles réutilisables. Photo : Radio-Canada

En avril, une pharmacienne de Trois-Pistoles cesse la vente de caisses de bouteilles d'eau en plastique à usage unique. La copropriétaire de la pharmacie Familiprix à Trois-Pistoles dit vendre environ 26 000 bouteilles d’eau par année, alors qu’elle vit dans une communauté d’environ 3000 personnes. Lire l'article

Traverse Matane-Côte-Nord : le navire Apollo au rancart

Des enquêteurs du BST ont été dépêchés sur les lieux dès dimanche. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

En mars, la Société des traversiers du Québec (STQ) met fin à l'utilisation du traversier Apollo à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout. Le navire a coûté 2,1 millions de dollars pour remplacer le F.-A.-Gauthier, qui était en arrêt depuis décembre 2018. L'Apollo aura été en service moins d'une vingtaine de jours au total. Lire l'article

Un kayakiste meurt après avoir chaviré dans le fleuve Saint-Laurent

L'homme a été transporté à l'hôpital. Photo : Gracieuseté de Nicolas Roy

Le 16 juin dernier, un homme perd la vie après avoir chaviré en kayak dans le fleuve Saint-Laurent, près de La Malbaie. La tragédie s’est produite au large de Cap-à-l’Aigle. La victime, Mario Boutin, 58 ans, de Saint-Isidore, et une autre kayakiste se sont tous les deux retrouvés à l’eau. Lire l'article

Le traversier CNM Évolution a percuté le quai de Forestville

Le CNM Évolution est de retour au quai de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En avril, le CNM Évolution, qui fait la liaison entre Rimouski et Forestville, est en interdiction de départ. Les traversées entre Rimouski et Forestville sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Le navire aurait percuté le quai à Forestville, selon les informations du Bureau de la sécurité des transports (BST). Lire l'article

Un jeune homme battu violemment à Rimouski

Une voiture de la Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada / Emily Blais

En juillet, cinq individus à bord d’un véhicule automobile agressent un piéton tout près de la place des Anciens Combattants à Rimouski. La victime, âgée de 25 ans, est blessée grièvement. Lire l'article

Nouvelle tuile à la traverse Matane–Côte-Nord : l'Apollo percute un quai

L'Apollo devra entrer en réparations Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Le 25 février, le traversier Apollo emboutit le quai à son arrivée à Godbout. La coque du navire qui remplace le F.-A.-Gauthier subit d'importants dommages, mais personne n’est blessé. Tous les passagers ont pu quitter le navire sans problème malgré l'accident. Lire l'article