Des ambulanciers de Québec trop débordés pour manger

Un jour de semaine, à 15 h 20, Radio-Canada rejoint les ambulanciers Guillaume Ricard et Jonathan Lemieux-Langlois à l'urgence du Centre hospitalier de l'Université Laval. Ils viennent d'y transporter une femme qui avait des vertiges.

Ils s'estiment chanceux, car ils tombent immédiatement en pause-repas. Mais l'après-midi est chargé et plusieurs équipes ont dû prolonger leur quart. Avec ses 13 années d'expérience, Jonathan Lemieux-Langlois ne se fait pas d'illusions.

Si on a un appel malgré la période de repas, la période de repas, elle va retarder et on mangera quand on pourra! Jonathan Lemieux-Langlois

Jonathan Lemieux-Langlois, technicien ambulancier paramédical chez Dessercom à Québec Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

L'inévitable se produit

En route vers la caserne, l'équipe frappe un embouteillage. Rien d'anormal à cette heure-ci, mais la conséquence est qu'ils sortent du véhicule à 15 h 56. Autrement dit, il ne leur reste que 9 minutes de pause. Jonathan Lemieux-Langlois fait chauffer ses pâtes à toute vitesse.

Je viens d'entendre sur les ondes : il y a un seul truck disponible dans toute la ville! Jonathan Lemieux-Langlois

L'ambulancier se doute que son tour viendra. Il tente alors d'engloutir son repas, mais n'aura pas le temps de le finir. À 16 h 02, un nouvel appel d'urgence entre. C'est une priorité 3 : il doit partir sur-le-champ.

Il terminera son plat dans le véhicule, pendant que son collègue conduit. Au moins, il est encore tiède , se console-t-il.

L'équipe composée de Guillaume Ricard (au volant) et Jonathan Lemieux-Langlois a dû reprendre la route avant d'avoir pu manger convenablement. Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Alors qu'ils sont en route, l'appel est annulé. Fausse alerte. La citoyenne avait vraisemblablement accroché son bouton d'urgence. Pour les deux ambulanciers, c'est trop tard : reprendre la pause n'est pas possible. Ils sont affectés à un autre appel et termineront leur journée à 21 h.

Jonathan Lemieux-Langlois a fini par s'habituer à ce rythme, mais il souhaiterait que les choses soient différentes.

On nous demande d'être super performants, soins aux patients, d'être attentionnés, d'être patients tout ça. La patience, après 10 heures sans avoir mangé, elle n'est pas évidente! Jonathan Lemieux-Langlois

Un problème avéré

On a sollicité les ministres. On a sollicité le gouvernement. On a sollicité l'employeur, la CNESST, le CIUSSS , énumère Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail pour la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ).

Je me demande ce qu'il va falloir faire pour que la loi se fasse respecter , poursuit-il, exaspéré. Lui-même ambulancier chez Dessercom, il affirme que le problème a commencé en 2011.

Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail pour la Fédération des employés du préhospitalier du Québec Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Des inspections de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), ces dernières années, lui donnent raison. Dans une décision rendue il y a deux ans, le Tribunal administratif du travail reconnaissait, lui aussi, le problème.

Même l'employeur l'admet : Dessercom a volontiers transmis des statistiques de 2019 à Radio-Canada. Légalement, les ambulanciers ont droit à au moins 30 minutes de pause, à plus ou moins une heure du milieu de leur quart de travail.

À l'heure actuelle, chaque mois, entre 7,5 % et 32,3 % des pauses-repas ne sont pas prises dans cette période réglementaire chez Dessercom. Sans pouvoir les chiffrer, Dessercom reconnaît aussi que des pauses ne sont pas prises du tout.

Cette situation crée de l'inconfort physique et psychologique chez les ambulanciers, selon M. Gagné. Il ajoute que cela met la sécurité du public en jeu.

On ne sait jamais à quel moment l'appel important [...] va rentrer. Je peux faire des appels plutôt faciles toute la journée et là, je suis brûlé, je n'ai pas mangé et bang!, mon arrêt cardiaque va rentrer, je ne serai pas concentré. Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail pour la FPHQ

« Entre l'arbre et l'écorce »

Fait plutôt rare : la partie patronale est exactement du même avis que le syndicat dans ce dossier.

N'importe quel être humain a besoin de manger à un moment donné dans son quart de travail, lance Audrey Boulet-Lavoie, directrice des opérations du secteur Est pour Dessercom. C'est sûr que la tension, on la sent actuellement. Et on les comprend!

Audrey Boulet-Lavoie, directrice des opérations du secteur Est pour l'entreprise ambulancière Dessercom Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Bien que les ambulanciers soient sous la responsabilité de Dessercom, c'est le Centre de communication santé des capitales (CCSC) qui a la responsabilité d'affecter les véhicules ambulanciers pour tous les appels d'urgence effectués dans la Capitale-Nationale.

On ne contrôle pas les appels qui rentrent au 911 et on ne contrôle pas non plus quel véhicule est affecté sur ces appels-là , résume Mme Boulet-Lavoie.

On a une obligation, parce qu'on est un employeur aux yeux de la CNESST, de faire respecter quelque chose sur lequel on n'a à peu près pas de contrôle. On est vraiment entre l'arbre et l'écorce. Audrey Boulet-Lavoie, directrice des opérations du secteur Est pour Dessercom

Le MSSS doit agir

Pour résoudre le problème, Dessercom voit deux solutions. La première, et la plus évidente, serait d'ajouter des ambulances sur le territoire de la Capitale-Nationale.

Actuellement, 59 véhicules ambulanciers sont autorisés dans la grande région de Québec, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Actuellement, sur le territoire de la Capitale-Nationale, 59 véhicules ambulanciers sont autorisés Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

L'autre solution qu'elle envisage serait d'accorder un peu plus de flexibilité dans l'affectation des ambulances. Selon les normes provinciales, le CCSC doit envoyer une ambulance sur-le-champ pour les appels de priorité de niveau 0, 1, 2 et 3.

Les appels de priorité 3 concernent des patients qui présentent un risque potentiel de détérioration clinique . Or, il appert que certains de ces appels sont parfois jugés plus pressants qu'ils ne le sont en réalité, selon Jean-François Gagné.

Si je passais du matin au soir à sauver des vies avec des priorités de mort imminente, je ne serais pas ici ce matin à jaser avec vous. Je veux dire, c'est ça, ma mission! , dit-il.

Ce qui devient un peu fatiguant, c'est qu'on a des cas semi-urgents, qui rentrent comme urgents, et quand on arrive là-bas, on constate que ce sont des problèmes qui sont là depuis deux ou trois semaines! Jean-François Gagné, adjoint aux relations de travail pour la FPHQ

Des solutions en préparation?

Selon l'ambulancier, le gouvernement est bien au fait du dossier, mais rien ne semble vouloir bouger malgré ses nombreux cris du cœur. Il a notamment envoyé une lettre à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, en novembre.

Depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis un an, j'avais beaucoup espoir et je comprends que la première année il fallait leur donner un peu de jeu pour être capable de gérer la pile de dossiers. Par contre, là ça fait plus qu'un an qu'ils ont été élus , tonne M. Gagné.

Contacté par Radio-Canada, le cabinet de la ministre McCann a répondu qu'il s'agissait d'une question pour ses fonctionnaires. Au MSSS, on affirme que la direction médicale régionale est en train de revoir les critères d'affectation des appels de priorité 3 .

Également, plus de 32 500 heures de services ambulanciers par année ont été ajoutées dans la Capitale-Nationale depuis 2018, ce qui doit contribuer à réduire la pression sur les équipes.

Par courriel, le porte-parole Robert Maranda indique que le MSSS a aussi demandé au CIUSSS de mettre en place des mesures visant à libérer rapidement les véhicules ambulanciers lors de leur arrivée à l'urgence .