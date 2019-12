Cinq ans de suspension pour un centre de formation en poids lourds à Winnipeg

Une école de conduite pour poids lourds s’est vu infliger une suspension de cinq ans par la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) pour avoir entre autres engagé un instructeur non autorisé et s'être servie d'un camion non conforme.

La sanction à l'encontre de la Longview Driving School a été prise en 2018 après des auditions sur la sécurité routière à la suite de la tragédie des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan. L’entreprise était aussi accusée de n'avoir pas agi « avec honnêteté et intégrité » .

Le centre Longview faisait partie des cinq écoles donnant des formations pour un permis semi-remorque contrôlées par la SAPMSociété d’assurance publique du Manitoba l’année dernière, mais c'est la seule école à avoir été suspendue. Cette suspension prenait effet à partir de novembre 2018.

Depuis septembre 2019, la société d'État impose une formation aux personnes désirant passer un permis de classe 1, pour les semi-remorques. Cette mesure a été prise en réaction à la tragédie des Broncos de Humboldt durant laquelle un camion a percuté un autocar en avril 2018, accident qui a causé la mort de 16 personnes.

Huit violations des règles

Le porte-parole de la SAPM, Brian Smiley, n’a pas précisé pourquoi seule cette école a été suspendue, mais assure que cette sanction était un dernier recours .

Il y a des attentes envers ces écoles de conduite. Ils apprennent aux gens à conduire. Et c’est aussi une entreprise qui accepte de l’argent. On attend donc d’elles qu’elles soient honnêtes et qu’elles agissent en toute intégrité. Brian Smiley, porte-parole de la SAPM Société d’assurance publique du Manitoba

L’un des copropriétaires de la Longview Driving School, Jitender Singh Dhalan, reconnaît avoir fait des erreurs et dit qu'il les regrette .

En tout, la SAPMSociété d’assurance publique du Manitoba a relevé huit violations à la réglementation.

Elle reproche notamment à la Longview Driving School d’avoir engagé un instructeur sans permis de formateur pour former ses clients et d’avoir utilisé un camion non homologué pour des séances d’entraînement.

L’entreprise a depuis été liquidée, et Jitender Singh Dhalan travaille maintenant pour une autre compagnie, celle de son beau-frère, en tant que formateur en poids lourds.

La SAPMSociété d’assurance publique du Manitoba a précisé qu’un propriétaire dont l’école de conduite suspendue se voyait interdire d’en ouvrir une nouvelle, mais qu’elle n’avait pas de raison de retirer son permis de formateur à l’ex-entrepreneur.

Des chauffeurs pressés d’obtenir un permis

Brian Smiley précise que 3853 Manitobains ont passé le test de classe 1 cette année et qu’environ 36 % l’ont réussi.

Brian Smiley tout comme Jitender Singh Dhalan ont remarqué que beaucoup de chauffeurs se sont précipités pour obtenir leur permis semi-remorque avant que les formations ne deviennent obligatoires, en septembre.

L’ex-copropriétaire de l’école Longview avoue que son équipe était de plus en plus occupée . Il ajoute que cette situation a poussé l’entreprise de formation à sauter des étapes pour répondre à l’évolution de la demande.

L'Association des camionneurs du Manitoba estime qu’il faut continuer à appliquer la réglementation dans les écoles de conduite surtout en cette période de pénurie de camionneurs en Amérique du Nord. Les règles ne sont efficaces qu’avec un contrôle et de l’application , dit son directeur général, Terry Shaw.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec, Kristin Annable et Caroline Barghout