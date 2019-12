Les écrans pourraient rejeter des substances nocives pour la santé

Une équipe de chercheurs tire la sonnette d’alarme à propos de la présence de produits chimiques qui pourraient être néfastes pour la santé et pour l’environnement dans les écrans des téléphones intelligents et des télévisions.

Dans un article publié ce mois-ci dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, près d’une dizaine de chercheurs expliquent que les monomères à cristaux liquides, une substance chimique présente dans les écrans à cristaux liquides pourrait s’avérer dangereuse lorsqu’elle est relâchée dans l’air.

Pour en venir à cette conclusion, les scientifiques ont analysé plus d'une cinquantaine d’échantillons de poussière retrouvés dans un grand nombre d’établissements en Chine comme des maisons, des hôtels, des écoles et des laboratoires.

Ils ont ainsi constaté que près de la moitié des échantillons recueillis contenaient des monomères à cristaux liquides.

Ces substances chimiques sont censées être coincées dans les écrans lorsqu’ils sont fabriqués, mais ils en sortent, en réalité. [...] Le fait que nous en ayons trouvé indique qu’ils sont libérés lors de l’utilisation [des écrans à cristaux liquides] , note le titulaire d’une chaire de recherche en toxicologie environnementale de l’Université de la Saskatchewan, John Giesy, qui a lui-même participé à l’étude.

Jusqu’à présent, le rejet de ces composés était considéré comme relativement faible, c’est pourquoi les nouvelles informations des chercheurs sont importantes , souligne pour sa part le directeur du département des sciences de l’environnement de l’Université Baylor, au Texas, George Cobb, qui a également étudié par le passé les produits chimiques que l’on retrouve dans la poussière.

Les deux scientifiques avouent cependant que d’autres études devront être effectuées afin de comprendre comment les produits chimiques s’échappent des écrans ainsi que leurs réelles répercussions sur la santé.

Ils se demandent également si l'existence de ces produits chimiques dans les bâtiments en Chine peut être liée à la proximité de ces derniers avec les usines de fabrication.

Une étude pionnière dans le domaine

Même si les conclusions de l’étude publiée récemment devront être vérifiées, il pourrait s’agir d’une avancée importante dans le domaine, selon une professeure agrégée à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Géraldine Delbès.

Ces études sont fondamentales pour pouvoir évaluer le niveau de risque que représentent [les produits chimiques] et à quel niveau la population est exposée à ces substances dans son quotidien , affirme-t-elle.

Géraldine Delbès craint toutefois que les enfants ne soient les plus vulnérables à ces substances chimiques, puisqu’ils se trouvent fréquemment au sol.

Elle précise aussi que ce type d’étude peut mener certaines organisations nationales comme Santé Canada à surveiller de plus près les effets des produits chimiques sur la santé humaine.

