Une femme inculpée dans une enquête de maltraitance infantile

La police a annoncé dans un communiqué qu'elle avait pu retrouver la trace de la femme dans une résidence de Calgary. En arrivant sur place, la police l'a trouvée en compagnie d’un homme et de deux enfants.

La femme a été inculpée d’un chef d’agression et devra comparaître devant un tribunal le 17 janvier prochain. Son identité est tue afin de protéger ses enfants.

L’unité de maltraitance des enfants du Service de la police de Calgary a commencé à enquêter mardi, après avoir reçu plusieurs signalements du public.

Une vidéo de plusieurs heures, publiée sur la plateforme en ligne Twitch, montrait une femme, dont le compte Twitch est TTV_MajesticUnicorn, giflant à plusieurs reprises, poussant et mordant un enfant de 14 mois.

La femme semble énervée que celui-ci la dérange pendant sa partie. Après un laps de plusieurs heures, la vidéo montre ensuite la femme manipulant un bébé sans grand soin et le jetant sur le lit sur lequel elle se trouve.

Dans ce cas présent, nous avons pu agir rapidement pour trouver les enfants et nous assurer qu’ils allaient bien grâce au signalement rapide de nombreux utilisateurs. Sergent Peter Siegenthaler, de l’unité de maltraitance des enfants

Un autre compte Twitch, dont le propriétaire se présente comme étant le mari de MajesticUnicorn, a lui aussi publié une vidéo dimanche. En fond sonore, il est possible d’entendre deux femmes discuter, dont une semble dire : On va croire que je l’ai maltraité. Dans la même vidéo, on peut entendre un enfant qui pleure, alors qu’une voix de femme répète : Va te coucher!

Signalée par un autre utilisateur

Le compte Twitch de l’utilisatrice semblait avoir disparu mardi, mais une copie de la vidéo a été publiée sur Twitter lundi par un utilisateur tiers. Celui-ci affirme avoir signalé la vidéo à Échec au crime. Il explique aussi être en contact avec un autre utilisateur de Twitch qui lui a confirmé que la plateforme avait banni le compte TTV_MajesticUnicorn de façon permanente.

Ce n’est pas la première fois que la police enquête sur ce qui semble être un cas de sévices capté dans une vidéo en direct d’une partie de Fortnite. En Australie, un homme avait plaidé coupable d’agression sur sa compagne enceinte après que son comportement violent eut été diffusé, en ligne, et vu par des milliers de personnes.

Twitch, MajesticUnicorn et le mari de celle-ci n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC.

Avec les informations de Sarah Rieger