Quatre personnes arrêtées pour une série de vols dans la Péninsule acadienne

Les vols en question ont été commis dans plusieurs résidences et véhicules de la région durant la nuit du 19 au 20 novembre, indique la GRC.

Les policiers annoncent l’arrestation de quatre suspects, deux hommes de 19 ans et un adolescent de 16 ans, de Caraquet, et une adolescente de 16 ans, de Village Blanchard. Ils doivent comparaître en cour à Tracadie en mars 2020.

Au moment de leur arrestation, les suspects se trouvaient dans un véhicule dans un fossé au centre-ville de Tracadie. Le véhicule en question avait pris la fuite lorsque les policiers avaient tenté de l’intercepter un peu plus tôt et il avait terminé sa course à cet endroit, explique la GRC.

Les policiers ont saisi dans le véhicule plusieurs objets qu’ils croient avoir été volés : des appareils électroniques, comme des cellulaires, des haut-parleurs et des chargeurs, ainsi que des outils, une trousse de démarrage pour auto, un masque à souder, un casque de motoneige, un appareil photo et des clés.

La GRC demande à toute personne qui croit être propriétaire de l’un ou l’autre de ces objets de communiquer avec elle.

Le corps policier demande aussi aux gens qui auraient des renseignements utiles à son enquête sur la série de vols en question de communiquer avec lui ou avec le service anonyme Échec au crime.