Un sapin de Noël volé à Halifax

Le Service de police de Halifax a reçu un appel en soirée lundi concernant un vol survenu dans un édifice du boulevard Grandhaven.

Les images d'une caméra de surveillance montrent clairement deux jeunes femmes entrer dans l'immeuble pour en ressortir avec un sapin de Noël entièrement décoré.

Deux femmes sont entrées dans le hall du bâtiment, où elles ont pris un arbre de Noël entièrement décoré , a indiqué le Service de police par communiqué de presse.

La première suspecte est une femme d'environ 35 à 45 ans, à la carrure mince et avec de longs cheveux bruns. Elle portait un survêtement rose et rouge et un bonnet de couleur foncée. La deuxième suspecte est une femme d'environ 20 à 30 ans, aux cheveux longs et foncés. Elle portait un manteau noir avec de la fourrure sur le capuchon, un chandail rose et des collants noirs.

Les policiers demandent à quiconque ayant de l'information concernant ce dossier de les contacter ou de contacter anonymement Échec au crime.