Les retraités de Groupe Capitales Médias veulent avoir le droit d'intenter une poursuite

Ils déplorent que le projet présenté par le syndic PricewaterhouseCoopers (PwC) ne leur permette pas de revenir en justice contre les syndicats, les centrales syndicales, les comités de retraite et les dirigeants de l'entreprise médiatique.

Parmi les créanciers, les retraités des différents journaux sont ceux qui ont le plus à perdre dans le plan de relance présenté mercredi à la Cour supérieure.

Qu’on nous enlève nos droits de recours, je suis estomaqué , a affirmé Pierre Pelchat, porte-parole des retraités du journal Le Soleil.

L’avocate qui représente les retraités, Estelle Tremblay, demande au tribunal de ne pas accepter le plan de sauvetage sans que ce droit soit rétabli.

Les retraites des retraités constituent les trois quarts des réclamations des créanciers. C'est énorme , affirme-t-elle.

La fin des régimes de retraite

Le modèle coopératif mettrait fin au régime de retraite actuel. La fermeture du fonds de retraite ferait perdre aux anciens employés entre 25 et 30 % de leurs revenus, et ils n'auraient plus accès au régime d'assurance.

Ils ont quittancé les retraités pour préserver les emplois. C’est bien de préserver des emplois, mais il y a 900 personnes qui auront une diminution de leurs revenus de retraite , dénonce Serge Lemelin, retraité du journal Le Quotidien.

Les retraités ont déjà déposé une centaine de plaintes au tribunal administratif du travail pour défaut de représentation de la part de leur ancienne centrale syndicale, la CSN.

Nous ne sommes pas contre les coopératives, mais ça ne doit pas être fait au détriment de nos droits , a tenu à clarifier Robert Fleury, retraité du journal Le Soleil.

Selon le syndic PwC, c'est la CSN qui a exigé que le plan de sauvetage ne permette pas aux retraités de poursuivre la Centrale syndicale.

Jamais la CSN n’a exigé de quittance pour la relance des quotidiens du Groupe Capitales Médias. Cette disposition a été proposée par le syndic de faillite dans son plan d’arrangement déposé à la cour le 20 novembre dernier , a écrit par courriel François L'Écuyer , directeur des communications de la CSN.

Si le plan est accepté tel quel par le tribunal, les recours des retraités ne pourront être entendus et les syndicats seront ainsi à l'abri de toutes poursuites.

La coopérative est le modèle qui a été retenu par le syndic PwC et le gouvernement du Québec. Il s’agit, selon eux, du modèle le plus simple et le moins coûteux. Selon le syndic, le montage financier des coopératives pourrait être compromis sans les quittances.

Le juge Daniel Dumais devra décider d'entériner le projet de coopérative, de modifier celui-ci ou de renvoyer les parties prenantes à la table à dessin.

Répercussions sur les employés

Si le projet est approuvé, le nombre d'employés sera réduit de 15 %, que ce soit par attrition ou en procédant à des mises à pied.

Le salaire des 350 employés du groupe sera aussi gelé pour les deux prochaines années. Ceux-ci devront également consacrer 5 % de leur revenu au financement de la coopérative. Ils perdront eux aussi de 25 à 35 % de leur régime de retraite.

Les audiences se poursuivent jeudi. Le juge devrait alors rendre sa décision.