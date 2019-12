Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux dénonce le manque de places en garderie

La présidente de l’organisme, Joanie Robichaud, estime que la situation actuelle est extrêmement préoccupante et qu'elle nuit aux efforts pour attirer et retenir de jeunes familles dans la région.

Elle soutient que les places sont particulièrement difficiles à trouver pour les enfants âgés de moins d’un an et demi.

Même si on a beaucoup d’emplois à offrir aux gens qui veulent venir s’établir en Gaspésie, si on n’a pas les places en service de garde, ça devient problématique et ça freine les gens à venir s’établir ou malheureusement, ça incite des gens à quitter.

Joanie Robichaud, Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs / Les Plateaux