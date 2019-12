Annulations d'événements sportifs en Outaouais : la Chambre de commerce réagit

L'annulation du Challenger de Gatineau et plus récemment du Grand Prix cycliste de Gatineau prévus en 2020 soulève bien des questions dans le milieu sportif en Outaouais. Alors que certains déplorent le manque de commanditaires et d'engagement des gens d'affaires, ces derniers regrettent une rentabilité moindre.

Il faut que ça rapporte en publicité. Il y a toujours un côté où oui, on veut participer. Il y a une portion là-dedans qui est peut-être un don où les gens d'affaires veulent aider leur communauté, mais en grande partie, il ne faut pas s'en cacher, il faut faire de la publicité, il faut que ce soit remarqué , explique le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Pierre Samson.

Il juge que si les commanditaires ne sont plus au rendez-vous, c'est sans doute parce que les gens d'affaires voyaient que le taux de rendement de leur investissement était moindre.

En septembre, lorsque le Challenger de Gatineau a annoncé que le tournoi de tennis ne serait pas de retour en 2020, le président du conseil d'administration des Internationaux de tennis de Gatineau, David Hood, a affirmé qu'il y avait eu un manque d'engagement de la communauté d'affaires.

De son côté, la présidente du Grand Prix cycliste de Gatineau, Frédérique Moulin, a précisé que l'événement n’était plus viable financièrement et devait être annulé en 2020. Les commanditaires étaient plus difficiles à attirer au cours des dernières années, particulièrement en 2019, selon Mme Moulin.

Mais les gens d'affaires de la région se défendent de ne pas avoir investi dans ces événements sportifs. Le Challenger de Gatineau a existé pendant 6 ans et le Grand Prix cycliste de Gatineau, 10 ans, rappellent-ils.

Alors comme tous les grands tournois de tennis de ce monde, lorsqu'il y a des activités locales, les gens d'affaires veulent voir une participation et malheureusement, ce n'est pas ça qui rapporte le plus en fait, en matière de publicité et de visibilité , ajoute M. Samson.

La professeure titulaire en gestion du sport à l'Université d'Ottawa, Milena Parent, fait remarquer pour sa part que la plupart des nouveaux commanditaires ne savent pas ce qu'ils doivent dépenser.

Si je mets 100 000 $ par exemple dans une commandite, je dois dépenser 300 000 $ à 500 000 $, soit 3 à 5 fois plus en argent, pour activer ma commandite [...] que ce que j'ai payé pour avoir le droit d'être commanditaire , illustre-t-elle. Des deux côtés de la relation, il y a des affaires à faire.

Mathieu Toupin, entraîneur de Mélodie Collard, pendant son match de premier tour aux Internationaux des États-Unis (archives). Photo : Johanne Demers

« Se poser de sérieuses questions »

L'ancien codirecteur du Challenger de Gatineau, Mathieu Toupin, croit qu'il faut se poser de sérieuses questions.

Il cite des tournois qu'il a eu l'occasion de voir au Costa Rica, au Mexique, qui d'après lui bénéficiaient de la présence incroyable de commanditaires.

On devra se doter d'un modèle à Gatineau ou choisir quelques sports pour y arriver parce que le défi est vraiment énorme , estime-t-il.

Avec les informations d'Antoine Trépanier