Confidences de grands disparus de 2019

L’architecte français Roger Taillibert, bien connu de ce côté-ci de l’Atlantique pour sa conception du stade olympique de Montréal, est décédé le 3 octobre 2019.

En compagnie de l’éditeur Alain Stanké, il était reçu par Stéphan Bureau à l’émission Bien entendu du 18 juin 2019.

On y apprend que Roger Taillibert séjourne chaque année à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Une « cabane » que l’épouse du maire Jean Drapeau l’a d’ailleurs aidé à trouver.

Roger Taillibert parle du stade olympique qui n'a jamais réellement été terminé à son avis. Il souhaitait en faire un outil pour la jeunesse, mais regrette que cela ne se soit jamais produit.

« Ici, les intentions et les réalisations se font dans une direction que je n’ai pas le droit de connaître », souligne-t-il sur le traitement qu’il a reçu à Montréal en comparaison à d’autres villes à travers le monde.

C’est la plus difficile des livraisons que vous avez eues à faire comme architecte? lui demande Stéphan Bureau. Oui, confirme Roger Taillibert, « même dans le monde arabe au milieu du désert, on s’en est sorti ».

L’entrevue nous fait aussi connaître le peintre, dont les toiles sont exposées au Centre d'art Diane-Dufresne avec une idée de réconciliation en filigrane.

Pour le père du stade olympique de Montréal, le sport est demeuré une passion à laquelle il attribue au passage le secret de sa longévité.

Toute ma vie, j’ai été un sportif. Et comme le dit le baron Pierre de Coubertin : la santé se construit sur la partie sportive.

Le fondateur de l'Insectarium de Montréal Georges Brossard est décédé des suites d’un cancer du poumon le 26 juin 2019.

L’animateur Yanick Villedieu le recevait à l’émission Les Années lumière du 7 septembre 2014 à l’occasion de la sortie de sa biographie Georges Brossard : audace et démesure.

L’homme de 74 ans se raconte sur sa passion des insectes, qui a commencé dès la tendre enfance.

Je prenais des papillons dans les mains et je les sentais. Je les portais à mes narines et je découvrais des fragrances, un arôme extraordinaire.

À 38 ans, animé par le désir de poursuivre son apprentissage autodidacte de l’entomologie, Georges Brossard a abandonné sa fructueuse carrière de notaire.

J’ai pris ce qui était le plus méprisé, le plus méconnu, ce que les gens dédaignaient le plus : les insectes.

Georges Brossard