Une octogénaire de Trois-Rivières portée disparue

Denise Sauvageau Massicotte mesure 1,47 m et pèse 41 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns et porte des lunettes. Elle serait vêtue d'un manteau marine, de pantalons foncés et de bottes noires.

Elle pourrait être au volant d'un Kia Rondo 2010 de couleur argent immatriculé W21 BCQ.

Toute information peut être transmise à la police de Trois-Rivières.