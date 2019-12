Amos voit grand pour son centre entrepreneurial

Le projet, caressé de longue date par le maire d'Amos, comprend notamment :

Le développement d'un parc industriel

La construction d'un bâtiment pour un centre entrepreneurial

L'ouverture d'un campus de l'École des entrepreneurs du Québec

Le maire Sébastien d'Astous n'hésite pas à qualifier ce projet de majeur pour sa municipalité.

Il est trop tôt pour dire où ça va aller. Pour l'instant on est en train d'organiser tout ça pour que ça ait du sens. Dans les 4, 5 premiers mois de 2020, on va avoir une meilleure définition du projet, explique-t-il. On connaîtra mieux comment les différents ministères peuvent nous aider, autant au provincial qu'au fédéral. C'est un projet de société et on veut que ça coûte le moins cher possible.

Ça va créer de la richesse, attirer des gens. On a une très grande confiance dans ce projet-là. Le maire d'Amos, Sébastien d'Astous

La première étape concrète du projet pourrait être la décontamination de terrains et l'ouverture de nouvelles rues dans le futur parc industriel Therrien. Amos a prévu y investir 13 M $ en 2021, le tout conditionnel à l'obtention d'une subvention de 10 M $ du gouvernement du Québec.

École d'entrepreneuriat

Pour ce qui est d'un futur campus de l'École des entrepreneurs du Québec, Amos a déjà déposé une demande formelle en octobre. On a des lettres d'appui au niveau régional et on espère être l'une des quatre prochaines à se développer au Québec , précise le maire d'Astous.

L’École des entrepreneurs du Québec est un organisme à but non lucratif lancé en 2018 à Montréal, en Outaouais, en Mauricie et dans le Bas-Saint-Laurent. Elle a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des Québécois en leur faisant vivre, dans un milieu entrepreneurial, une expérience accessible, flexible et associative.

Si la proposition d'Amos est retenue, l'organisme fournira un budget d’exploitation avec des enseignants afin de former de futurs entrepreneurs.