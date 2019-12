Une nouvelle convention collective pour les cols bleus de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles et ses cols bleus ont une nouvelle convention collective d'une durée de huit ans. L'entente est rétroactive au 1er octobre 2018. Elle sera en vigueur jusqu'au 30 septembre 2026.

La nouvelle convention collective prévoit des augmentations de salaire annuelles 2,38 %, en moyenne.

Les employés devront toutefois accepter une baisse graduelle de leurs prestations lors des congés de maladie de longue durée, selon le communiqué de la Ville.

Charlène Sirois, conseillère syndicale du Syndicat canadien de la fonction publique auprès des cols bleus de la Ville de Sept-Îles, estime malgré tout que la présente convention constitue un gain pour ses membres.

Les travailleurs étaient bien satisfaits de l'augmentation salariale. Avec la rétroactivité, on parle d'une moyenne de 2,38 %, mais si on y va avec la vraie vie, à partir de 2019 parce qu'elle a été signée en 2019 jusqu'en 2026, on parle d'une augmentation moyenne de 2,5 % par année, ce qui n'est quand même pas rien , explique-t-elle.

Selon le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, cette nouvelle entente de huit ans assurera une stabilité au sein de la Municipalité.

La municipalité rapporte que l’entente de principe a été acceptée en septembre dernier par 87,5 % des employés cols-bleus .

L'ancienne convention collective était échue depuis le 30 septembre 2018. Onze cessions de négociation et deux rencontres de médiation ont mené à cet accord.