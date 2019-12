Le taux de taxe foncière est maintenu à 1,21 $ du 100 $ d'évaluation.

Selon l'administration municipale, ce gel est possible grâce aux revenus éoliens et aux fonds supplémentaires octroyés par les gouvernements provincial et fédéral.

Tous les tarifs demeurent inchangés, à l'exception des tarifs d'enlèvement des matières résiduelles et de vidange de fosses septiques, qui augmentent respectivement de 35 $ et de 15 $.

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, souligne que la hausse marquée des coûts d'enfouissement génère une facture supplémentaire de 147 000 $ pour la ville.

Il souligne que pour diminuer cette facture, les citoyens devront faire des gestes concrets pour réduire la quantité de matières résiduelles qu'ils génèrent.

Bien souvent, on retrouve des branches ou des choses qui auraient dû aller à l'écocentre. Je pense que c'est une part de responsabilité citoyenne qu'on doit faire pour diminuer ce 35 $ qu'on doit maintenant transférer à nos concitoyens. Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Par ailleurs, la Ville de Mont-Joli compte investir 7,9 millions de dollars dans ses infrastructures en 2020, notamment pour réaliser des travaux de voirie et d'aqueduc dans l'avenue du Sanatorium.

Un demi-million de dollars seront aussi dépensés pour créer une nouvelle aire résidentielle afin de favoriser la venue de nouvelles familles.