Hépatite A à Sudbury : la vaccination est commencée

La Santé publique Sudbury et districts a commencé mardi soir la vaccination contre l’hépatite A.

Les personnes visées sont celles qui ont mangé au cours des 14 derniers jours de la charcuterie et du fromage servi au comptoir ou dans des plateaux de fromages et de charcuteries préparées par Real Canadian Superstore sur le boulevard Lasalle entre le 27 novembre et le 16 décembre à 13 h 30.

Date des séances de vaccinations : Mercredi 18 décembre, de 9 h à 20 h

Jeudi 19 décembre, de 9 h à 20 h

Vendredi 20 décembre, de 9 h à 20 h

Samedi 21 décembre, de 9 h à 13 h

Dimanche 22 décembre, de 9 h à 13 h

Tous ceux et celles qui ont consommé les produits en question, achetés entre le 27 novembre et le 16 décembre 2019, à 13 h 30, au cours des 14 derniers jours ont fortement intérêt à se faire vacciner contre l’hépatite A. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Aucun rendez-vous n’est requis et le stationnement est gratuit au bureau principal de la santé publique du 1300 rue Paris dans le Grand Sudbury.

Les autorités indiquent aussi que d’autres sessions de vaccination seront offertes.

Les dates et les heures seront annoncées sous peu.

Les personnes qui ont consommé les aliments il y a plus de 14 jours devraient communiquer avec Santé publique, surveiller les signes et symptômes qu’elles pourraient ressentir et assurer un suivi auprès de leur fournisseur de soins de santé, le cas échéant.