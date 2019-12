Fin des activités de glace à l’aréna municipal de Disraeli

La Ville de Disraeli mettra fin à ses activités de glace dans son aréna municipal à partir du printemps prochain. Une décision qui a été prise à cause des coûts trop élevés de réparation, d’entretien et de mise aux normes du bâtiment.

Comme l’explique la Ville dans un communiqué diffusé mardi, la mise aux normes du système de réfrigération qu’elle doit effectuer, tout comme doivent le faire l’ensemble des municipalités et villes du Québec, coûterait 2 millions de dollars. Une somme bien élevée pour la Ville qui a adopté, lundi, un budget équilibré de 4 526 944 $.

La Ville de Disraeli entend maintenir une saine gestion de ses fonds publics en investissant dans des projets structurants et rassembleurs pour sa population. Or, considérant le faible achalandage, le déficit qu’engendre le maintien des services de l’aréna et la mise aux normes du bâtiment et de l’équipement, le conseil municipal a pris la décision de mettre fin aux activités de glace de l’aréna, laquelle entrera en vigueur à compter de la fin de l’hiver, soit en avril 2020 , explique la Ville.

En ce qui concerne la nouvelle vocation du bâtiment, la Ville de Disraeli pense qu’il est encore trop tôt pour se prononcer, mais avance que le bâtiment pourrait offrir plusieurs autres services culturels et de loisirs pouvant convenir à un plus grand bassin de la population .

Les résidents pourront prendre part dès l’été prochain à une consultation publique concernant l’avenir de l’aréna.