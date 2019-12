Une hausse du taux de taxation de 1,81 % pour les Lasarrois en 2020

Les élus de La Sarre ont présenté mardi soir le budget pour l’année 2020. La Ville a entre autres misé sur l’optimisation des coûts de la collecte des matières résiduelles.

Matières résiduelles

Des bacs de collecte des matières résiduelles et de recyclage Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Le maire Yves Dubé explique que la collecte des matières résiduelles représente un chantier prioritaire de la Ville. La tarification résidentielle de la collecte a d’ailleurs diminué de 20 $ comparativement à 2019, passant ainsi de 320 $ à 300 $.

C’est là qu’on va avoir un impact pour diminuer nos coûts pour ne pas que ça augmente [les taxes], parce que d’ici 2022 on va avoir l’obligation de faire du compostage, explique M. Dubé. Il faut vraiment regarder comment on peut maximiser la récupération, qu’il y ait moins de matières qui va dans les sites d’enfouissement.

Le maire soutient que cette baisse s'inscrit dans un processus d'ajustement des coûts d’ici 2022.

On a rencontré huit des neuf entreprises [de collecte] ce matin pour dire “voici le vrai tonnage”, et puis on a pris une ponction cette année. Ils vont payer plus cher cette année et on va se donner 2020 pour établir le vrai tonnage , a indiqué le maire.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Grands projets 2020

Parmi les autres projets importants à venir en 2020, le maire Dubé mentionne des travaux d’infrastructures souterraines, notamment pour les aqueducs, ainsi que des réparations sur les routes.

Nos milieux ruraux ont manqué d’amour, ce qui fait qu’il va y avoir du rechargement granulaire qui va se faire dans les rangs, puis aussi du resurfaçage à des places en ville où la chaussée est abîmée , précise-t-il.

La ville a vu ses dépenses augmenter de 0,85 % depuis 2019, entre autres le coût de service de la Sûreté du Québec qui hausse de 4 % et l’augmentation de la masse salariale de 5 % des employés municipaux.

On a juste appliqué la relativité [salariale]. On a fait des groupes d’emploi hommes-femmes pour avoir l’équité salariale et la relativité, et tous les postes ont été faits, ce qui fait que ça augmente de 5 % , souligne le maire.

Modération des dépenses

Yves Dubé, indique que les élus ont fait des efforts pour limiter l'augmentation du taux de taxation malgré les dépenses additionnelles dont la ville doit se charger.