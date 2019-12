Le CSF accueille une nouvelle secrétaire-trésorière au sein de son équipe

« Possédant plus de 25 ans d’expérience, Mme Pineau oeuvre dans le domaine de l’éducation depuis dix ans. Elle cumule plus de sept ans en tant que directrice des services financiers et opérationnels chez Raymond Chabot Grant Thornton pour des conseils scolaires francophones à l’extérieur du Québec et travaille depuis 2016 en tant que chef des services financiers pour le Conseil des écoles fransaskoises, en Saskatchewan », écrit le Conseil scolaire dans un communiqué.

Michel St-Amand, directeur général du CSF, fait remarquer que l’expérience de leur nouvelle recrue au sein du Conseil scolaire fransaskois est un atout. Il se dit être heureux d’accueillir celle qui est membre certifiée de l’ordre des comptables professionnels agréés, auditrice interne certifiée et professionnelle de la gestion de projet.

« C’est important d’avoir quelqu’un […] qui provient du milieu de l’éducation et qui a en tête la raison d’être d’un conseil scolaire, qui est celui de favoriser l’apprentissage de qualité chez nos élèves », explique Michel St-Amant.

La première tâche à laquelle s’attaquera Lucie Pineau sera de créer des ponts entre « l’administration, les immobilisations et l’offre pédagogique », présente-t-il.

Changement de structure confirmé

À la suite de cette nomination, la structure organisationnelle du Conseil sera modifiée.

« Les parents pourront observer qu’au lieu d’avoir une administration à deux têtes, l’administration ne sera composée que de la direction générale. Le poste de secrétaire-trésorier va maintenant relever de la direction générale plutôt que de relever du conseil d'administration », a indiqué en entrevue Michel St-Amant.

Sylvain Allison a annoncé son départ à la retraite à la fin août après une dizaine d’années de travail au Conseil scolaire francophone. Son mandat prend fin le 31 janvier 2020.

Michel St-Amant a assuré que Mme Pineau et M. Allison travailleront ensemble du 13 au 31 janvier pour la transition des dossiers.