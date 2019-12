Taxe Carbone : Ottawa défend sa cause devant la Cour d’appel de l’Alberta

Les avocates du gouvernement canadien ont consacré une bonne partie de la deuxième journée des audiences à convaincre les cinq juges de la Cour d'appel de l'Alberta des deux choses suivantes : les changements climatiques représentent une menace imminente pour les Canadiens et il est indispensable d’avoir une stratégie nationale cohésive pour s’y attaquer.

La bataille juridique entre les gouvernements canadien et albertain à propos de la constitutionnalité de la taxe carbone s’est poursuivie, mardi, avec les plaidoiries des avocates d’Ottawa.

Me Sharlene Telles-Langdon a détaillé les risques du réchauffement planétaire pour les diverses provinces canadiennes, en s’appuyant largement sur les études du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

« Le contexte de cette cause est celui d'une des plus grandes menaces de notre époque », a-t-elle argumenté. « [...] Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas limitées par des frontières géographiques ».

Un système de tarification du carbone est donc, dit-elle, « une question d’intérêt national que seul le Parlement peut régler ».

Qu'est-ce que le concept « d'intérêt national » ? La Constitution canadienne définit précisément les domaines dans lesquels Ottawa peut légiférer et ceux qui sont du ressort des provinces. Elle autorise toutefois Ottawa à intervenir dans des domaines de compétence provinciale si c'est nécessaire pour assurer « la paix et l’ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement ». C'est à cela que se réfère le concept d'intérêt national.

Les avocats du gouvernement albertain ont plaidé la veille qu’Ottawa abusait de ce concept pour empiéter sur des domaines de juridiction provinciale.

Où s’arrête l’autorité du gouvernement fédéral?

« Je crois que personne ne nie que [les changements climatiques] sont un problème majeur », a répondu la juge en chef de l’Alberta, Catherine Ann Fraser, après l’exposé de Me Telles-Langdon.

Elle a cependant souligné qu’il s’agissait d’un enjeu extrêmement large et questionné les avocates sur jusqu’où le Parlement pourrait aller, s’il se donnait l’autorité d’intervenir à ce sujet.

Les juges ont demandé, par exemple, ce qui empêcherait le gouvernement canadien d’interdire les tondeuses à gaz ou de réglementer la façon dont les citoyens règlent leur thermostat.

Selon les avocates d’Ottawa, toutefois, la différence réside dans le fait que la décision d’une province de ne pas réglementer les tondeuses ou les thermostats n’empêcherait en rien une autre province de le faire. Par contre, une province qui adopte une taxe carbone alors que ses voisines n’en ont pas risque de voir les investisseurs s'installer chez les voisines.

Me Telles-Langdon a d’ailleurs souligné que les provinces et Territoires disposaient d’une certaine flexibilité dans leur manière de s’attaquer aux émissions de carbone, mais que le Parlement se devait d’établir « une norme minimale nationale » raisonnable.

D’autres groupes autorisés à intervenir dans les audiences étaient également présents en Cour. La société gouvernementale de la Saskatchewan, Sask Power Corporation, a témoigné en matinée pour appuyer la cause de l’Alberta. Son avocat a notamment insisté sur l’argument que le système de tarification fédéral coûterait plus cher aux Canadiens qui vivent dans des milieux plus froids.

Les avocats de la Fondation David Suzuki ( un groupe de recherche et de politique environnementaliste) et de la Première Nation Chipewyan Athabasca devraient être entendus mercredi, en appui à la cause fédérale.

En attendant la Cour suprême

Les gouvernements de l’Ontario etde la Saskatchewan ont également contesté la constitutionnalité de la taxe carbone dans leurs cours d’appel provinciales. Dans les deux cas, les juges ont tranché en faveur d’Ottawa, mais pas unanimement. Les deux provinces porteront leur cause en Cour suprême du Canada en mars 2020.

L’avocat de la Première Nation Chipewyan Athabasca, Amir Attaran, a participé à toutes les audiences jusqu’à maintenant. Il s’est toutefois dit quelque peu déstabilisé par certaines questions des juges albertains, mardi, qui démontraient, selon lui, une faible compréhension des changements climatiques.

« Je suis certain qu’on va gagner en Cour suprême, mais ici en Alberta, la politique est très forte… Trop forte pour avoir un jugement sage », estime-t-il.

Les audiences de la Cour d’appel de l’Alberta doivent se terminer mercredi. Il est toutefois peu probable que le jugement soit rendu à temps pour que la Cour suprême en tienne compte dans sa décision.

Avec des informations d'Axel Tardieu