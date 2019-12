Exploitation minière : des municipalités demandent de meilleurs outils de gestion

David Pharand, maire de Duhamel, représente la MRC de Papineau dans le cadre d’une vaste consultation au sujet des minéraux stratégiques et critiques — des minéraux jugés cruciaux pour le développement et les activités économiques — organisée par le ministère québécois de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Le graphite que tente d’exploiter la société Canada Carbon à Grenville-sur-la-Rouge est d’ailleurs une ressource critique. Malgré l’importance de ce minerai utilisé notamment dans la fabrication d’appareils électroniques, Duhamel, tout comme 99 autres municipalités, a exprimé son soutien à la cause de Grenville-sur-la-Rouge.

La controversée poursuite de 96 millions de dollars opposant Canada Carbon à Grenville-sur-la-Rouge incarne parfaitement le problème auquel les plus petites communautés sont confrontées, selon le magistrat.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le maire de Duhamel, David Pharand (archives). Photo : Radio-Canada

Pour nous, la demande de Grenville-sur-la-Rouge, c’est une demande d’obtenir du gouvernement plus de pouvoirs aux régions pour éviter les conflits entre les mines et les communautés régionales , a expliqué le maire Pharand.

On voudrait être partenaire dans la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’affaires plutôt que de subir la situation. David Pharand, maire de Duhamel

On souhaite avoir plus de pouvoirs, plus de souplesse dans l’identification des conflits d’usage, justement pour éviter des situations comme on connaît à Grenville-sur-la-Rouge, qu’on déplore et que le gouvernement et l’industrie déplorent également , a précisé M. Pharand.

Il y a consensus parmi les élus qu’il y a une problématique avec les orientations gouvernementales sur l’identification des conflits d’usages , a-t-il poursuivi.

Si Québec a mandaté les gouvernements régionaux d’identifier les possibles conflits d’usages qui pourraient survenir, dans son orientation et les outils qu’il nous a confiés pour faire ce travail-là, il nous a déçus un peu , a soutenu David Pharand, qui espère un coup de barre pour redresser la situation.

Dans un communiqué envoyé mardi, Grenville-sur-la-Rouge réclame aussi que soient revues la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la Loi sur les mines afin de renforcer les pouvoirs locaux pour protéger les milieux fragiles de leurs territoires, notamment les sources d'eau potable, les milieux de villégiature, de récréotourisme, d'écotourisme, d'agriculture et de foresterie durable .

M. Pharand compte déposer un mémoire auprès du ministère d’ici le mois de février dans le cadre de la réflexion amorcée par le gouvernement Legault.