Concentration de plomb dans l’eau à Winnipeg : une maison testée sur cinq est touchée

La Ville de Winnipeg a publié mardi le résultat de sa première série de tests de la qualité de l’eau et de la concentration de plomb débutée en août.

L'étude réalisée dans 268 résidences montre que 20 % des échantillons pris sans rinçage préalable des canalisations avaient un niveau de plomb plus élevé que la norme nationale.

Cette analyse de la qualité de l'eau survient après qu’Ottawa ait abaissé les normes en ce qui concerne le plomb autorisé dans l'eau potable. En mars, la teneur maximale en plomb autorisée dans l’eau potable a été réduite à 0,005 milligramme par litre, soit la moitié de la limite précédente.

La Ville a identifié 23 000 maisons bâties avant 1950 susceptibles d’avoir de la tuyauterie en plomb, et leur a envoyé des avis en août dans le but d’identifier des bénévoles pour faire tester leur eau. La Ville a reçu de nombreuses réponses, atteignant la limite de bénévoles en un jour.

La Ville de Winnipeg a identifié 23 000 maisons avec des tuyaux en plomb. La plupart d'entre elles ont été construites avant 1950 et elles se trouvent dans plusieurs quartiers. Photo : Radio-Canada

En général, les résultats sont conformes aux attentes , indique la responsable des normes environnementales de la Ville, Renee Grosselle.

Il y avait quelques échantillons provenant de maisons avec de tuyaux en plomb qui dépassaient le taux recommandé , dit-elle, en ajoutant que le taux moyen de contamination est d’environ 0,003 milligramme par litre.

Des échantillons ont aussi été prélevés après une minute de rinçage. Douze pour cent de ceux-ci dépassaient la norme fédérale. Après deux minutes, ce chiffre diminuait à 5 %. Après cinq minutes de rinçage, seule une maison dépassait la concentration de plomb recommandée. Cet échantillon provenait du quartier Point Douglas.

Pas de plomb dans l’eau à sa source

La Ville indique que l'eau de la source du lac Shoal ne contient pas de trace de plomb. Le réseau de canalisation public n’en contient pas non plus. De plus, la Ville ajoute à son eau de l’orthophosphate, un acide phosphorique, afin d’empêcher que le plomb provenant de tuyaux endommagés ne s'y introduise.

Elle ajoute que le risque d'exposition au plomb se produit quand l'eau arrive dans les tuyaux des maisons. La Ville recommande aux résidents qui ont une tuyauterie de plomb de procéder à son remplacement.

La Ville recommande également pour ces résidences de faire couler l'eau au moins cinq minutes avant de la boire si le robinet n'a pas été utilisé pendant plus de six heures. Elle précise que prendre une douche peut être considéré comme un rinçage de l'eau.

Winnipeg continuera de tester gratuitement les résidences en 2020. Deux mille trois cents résidents sont sur la liste d'attente.

Les résultats par quartiers sont disponibles en anglais sur le site web de la Ville de Winnipeg  (Nouvelle fenêtre) .

