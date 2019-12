Agences de placement de personnel : de nouvelles règles qui inquiètent

La nouvelle réglementation sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires sème l’inquiétude chez les entreprises sous-traitantes de la grande industrie. Elles craignent que les nouvelles mesures, mises en place pour mieux protéger les travailleurs étrangers temporaires, aient pour effet de nuire à leurs activités au point de les rendre incapables d’offrir leurs services au Québec.

Les sous-traitants s’inquiètent du texte de ce nouveau règlement en raison du flou entourant la définition de ce qu'est une agence de placement de personnel. On peut lire qu'une « agence de placement de personnel est une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise cliente pour combler des besoins de main-d’œuvre ».

Pour les sous-traitants cette définition ressemble beaucoup aux services qu'ils offrent à la grande industrie. Le problème, c'est que les agences de placement de personnel seront désormais tenues d'offrir des salaires et des conditions de travail équivalentes à ceux offerts par l'industrie avec qui elles font affaire. Pour le président du groupe industriel AMI de Jonquière, Martin Lépine, qui faire affaire avec les grandes industries de la région et d'ailleurs au Québec, c'est impossible.

On a 50 clients avec leurs propres dispositions de travail pour leurs travailleurs. Comment voulez-vous qu’on puisse s’arrimer à leurs conditions? Martin Lépine, président, groupe industriel AMI

Martin Lépine déplore une situation que le ministre du Travail, Jean Boulet, n'est pas parvenu à éclaircir. Il juge pourtant l'enjeu important pour les centaines de sous-traitants industriels québécois et leurs employés, mais aussi pour la grande industrie.

On ne peut pas comparer une agence de placement à des sous-traitants. Faire ça, c’est une grave erreur. Ça met même à risque la grappe de sous-traitance au Québec et particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis ce serait, à mon avis, mettre à risque même nos grands donneurs d’ouvrage qui, eux, on vraiment besoin d’éléments compétitifs pour faire face au marché qui n’est pas facile.

Les entreprises qui répondent à la définition d'agence de placement de personnel doivent s'inscrire comme telles dès le début de 2020. Des sanctions sont prévues pour celles qui ne se conformeront pas aux nouvelles règles.