Enrochement illégal : une petite amende, mais peut-être de gros travaux pour Cap-Chat

Coupable d’avoir exécuté des travaux d’enrochement sans autorisation, la Municipalité de Cap-Chat est condamnée à payer 16 000 $. À cette mince amende pourraient toutefois s’ajouter les coûts bien plus importants pour des analyses et des travaux que la Municipalité devra aussi effectuer pour s'assurer que l'ouvrage soit réalisé selon les normes.

Contre toute attente, la décision sur la peine a été rendue dans le procès intenté par le ministère des Pêches et des Océans contre la Ville de Cap-Chat.

Enrochement illégal au printemps 2017 L'enrochement a été réalisé dans l'urgence au printemps 2017 alors que la crue des eaux menaçait les résidences d'un secteur de Cap-Chat. Le ministère des Pêches et des Océans a contesté l'ouvrage devant les tribunaux. La Ville a finalement été reconnue coupable cet été d’avoir exécuté des travaux d'enrochement sans autorisation sur la rivière Cap-Chat.

Lors des observations sur la peine, mardi, au palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts, le juge a accepté la suggestion commune des deux avocats. La Ville est donc condamnée à payer 16 000 $ d’amende.

Elle devra aussi faire analyser l’ouvrage sur la rivière et ses conséquences environnementales par un ingénieur et se soumettre à ses recommandations.

Pour la mairesse de Cap-Chat, Marie Gratton, il s’agit d’une bonne nouvelle.

C’est une entente qu’on a prise tout à l’heure qui fait notre affaire. L’amende aurait probablement été plus salée quand on regarde au niveau de la loi. Par contre la Ville de Cap-Chat a été reconnue comme une entité morale à revenus moyens, ce qui fait que le juge a pu aller en dessous de l’amende minimum , explique-t-elle.

Marie Gratton, mairesse de Cap-Chat. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour l’avocat de Pêches et Océans Canada, Donald Barnabé, l'ordonnance imposée par le juge peut avoir des conséquences financières tout de même importantes pour la petite municipalité de 2400 habitants.

Si des travaux doivent être faits, eh bien ils seront faits et encadrés. Pour nous, ça, c’était extrêmement important , explique l’avocat du service des poursuites pénales du Canada.

Donald Barnabé, avocat pour Service des poursuites pénales du Canada Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il explique que, considérant les coûts importants qui pourraient être liés à ces travaux, la peine est acceptable.

On a fait une preuve ce matin à l’effet que, juste [pour] les études proprement dites, on parlait d’un montant qui pourrait avoisiner les 150 000 $. Et les travaux, s’ils s’avèrent nécessaires, pourraient avoisiner les 800 000 $. C’est donc une ordonnance au bas mot qui risquerait, je dis bien risquerait, d’engendrer des dépenses qui avoisineraient le million de dollars , précise M. Barnabé.

Dès que ce sera possible, on entreprendra les études demandées à travers l’ordonnance , promet pour sa part la mairesse Gratton.

Pas le fin mot de l’histoire

Si la peine de la Municipalité est maintenant connue, les procédures judiciaires au sujet de l’enrochement illégal ne sont pas closes.

Le gouvernement fédéral maintient son appel pour que non seulement la Ville,mais également son conseil municipal soit reconnu coupable de l’enrochement illégal.

Nos prétentions étaient que nous avions la preuve que [les membres du conseil municipal] avaient participé à la commission de l’infraction à titre d’administrateurs dirigeants , explique M. Barnabé.

Comme le tribunal inférieur en a décidé autrement, Ottawa compte porter la cause en appel pour que les élus de l’époque soient aussi reconnus coupables. Selon M. Barnabé, ils s’exposeraient alors à des amendes minimales de 5000 $.

La Ville de Cap-Chat n’en a pas non plus fini avec les procédures juridiques liées à l’enrochement de sa rivière.

Le ministère de l’Environnement du Québec la poursuit aussi pour avoir enroché sa rivière illégalement.

Le prochain rendez-vous devant le juge a lieu le 30 mars.

Avec les informations de Jean-François Deschênes