Père Noël, offre-moi un emploi!

Cette année encore, Goeff Thiessen ne fera pas la file dans les boutiques de cadeaux. Travailleur dans l'industrie pétrolière, il a perdu son emploi il y a un an et, pour un second Noël consécutif, sa femme et lui ont décidé de restreindre leurs achats.

L'esprit de Noël est encore là, mais nous avons décidé de ne pas vraiment acheter de cadeaux, sauf pour notre fille qui vivra son troisième Noël , dit-il.

Goeff Thiessen a perdu son emploi en septembre 2018. Photo : Radio-Canada

Depuis sa mise à pied et malgré les quelques contrats qu'il a décrochés en tant que travailleur autonome, il n'a pas retrouvé ce sentiment de sécurité. Employé à plein temps, on peut faire des plans pour l'avenir, tandis que, dans mon cas, on ne sait pas quand le prochain contrat se présentera , confie celui qui est toujours à la recherche d'un poste permanent.

Après trois mois de nouvelles positives, la courbe de création d'emplois a de nouveau piqué du nez en Alberta avec la perte de 18 000 postes juste avant le temps des Fêtes.

En novembre, 182 500 personnes étaient inscrites au chômage en Alberta, selon Statistique Canada.

Consulter sous forme de texte Selon Statistique Canada, la courbe du nombre de chômeurs en Alberta indique qu'il y a avait 156 800 chômeurs en novembre 2018, 182 500 chômeurs en février 2019, 167 500 chômeurs en mai 2019, 166 200 chômeurs en septembre 2019, 182 500 chômeurs en novembre 2019.

Raquel Schneidmiller a perdu son emploi dans le secteur de l'industrie énergétique au mois de mai. Depuis, elle survit grâce aux prestations d'assurance-emploi : C'est très difficile de ne pas savoir comment joindre les deux bouts et comment payer les factures.

Raquel Schneidmiller a épuisé ses économies depuis la fin du mois de novembre. Photo : Radio-Canada

Cette année, et pour la première fois, il n'y a pas de sapin chez elle et seulement de rares cadeaux. Le budget familial a été divisé par six.

Mme Schneidmiller explique qu'elle s'endette grâce à une ligne de crédit qu'elle a pu souscrire avant de perdre son travail.

Optimisme pour 2020

Malgré leurs difficultés, ni Raquel Schneidmiller ni Goeff Thiessen n'ont prévu de baisser les bras.

L'année 2020 ne sera pas une route sans issue. Goeff Thiessen

Selon le père de famille, il faut saisir chaque occasion, car le marasme économique actuel ne peut pas durer éternellement.