Vers une solution permanente aux problèmes d’eau de Verner

Le secteur Verner qui fait partie de la municipalité de Nipissing Ouest, est situé à environ 17 km de Sturgeon Falls, le centre administratif de la municipalité.

L’eau de la rivière Veuve, qui approvisionne Verner, est riche en manganèse.

Lors des périodes de grande chaleur estivale, l’eau du robinet devient jaune ou brune.

Carole et Gilbert Cousineau de Verner ont remarqué de l’eau brune dans leur machine à laver au début du mois d’août 2019. Photo : Facebook/Carole Cousineau

Selon la mairesse de Nipissing Ouest, Joanne Savage, la population de Verner demande depuis longtemps aux élus de se pencher sur ce dossier.

Une réunion extraordinaire avait d'ailleurs été organisée en août dernier.

La Municipalité a confié à la firme de génie-conseil AECOM la réalisation d’une étude de faisabilité du branchement de Verner au réseau d’aqueduc de Sturgeon Falls, qui s’approvisionne dans la rivière Sturgeon.

La rivière Sturgeon ne présente pas de taux élevé de manganèse, contrairement à la rivière Veuve. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’évaluation du raccordement actuel et proposé, dans les conditions actuelles et futures de la demande en eau, a permis de conclure que la capacité de l’usine de traitement des eaux de Sturgeon Falls est suffisante pour intégrer Verner à son fonctionnement , peut-on lire dans le rapport d’AECOM.

Les élus se sont tous prononcés en faveur de payer 100 000 $ pour une évaluation environnementale.

Cette évaluation prendra six mois et examinera d’autres solutions potentielles pour trouver une nouvelle source d'eau pour Verner, en plus des options étudiées par AECOM.

Selon l’option sélectionnée, la population de Verner pourrait devoir attendre encore quelques années avant d’avoir accès à une nouvelle source d’eau potable.

Le conseiller Jérémy Séguin, qui représente le secteur Verner, a déclaré que le conseil devra se pencher entre-temps sur un plan de contingence pour assurer l’approvisionnement en eau potable des résidents lors des périodes de grande chaleur.

Les deux solutions retenues par AECOM

Une première solution, au coût de 7,7 M$, consisterait à brancher le réseau d’aqueduc de Verner à celui desservi par l’usine de traitement des eaux de Sturgeon Falls, en construisant une conduite d’environ 11 km jusqu’à Cache Bay.

Les pompes de l’usine de traitement des eaux de Verner seraient mises à niveau pour être utilisées pour remplir le château d’eau local et assurer une pression constante. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

La deuxième option retenue par la firme pour assurer un service sans baisse de pression serait la construction d’une nouvelle conduite mesurant 17,6 km.

Celle-ci relierait directement l’usine de traitement des eaux de Sturgeon Falls aux secteurs de Cache Bay et de Verner, sans être branchée au réseau local d’aqueduc de Sturgeon Falls, pour un coût estimé à 12,3 millions de dollars.

Le rapport note aussi que le château d’eau de Sturgeon Falls a une capacité de stockage suffisante pour assurer les besoins du service des incendies pour Sturgeon Falls, Cache Bay et Verner. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Ces coûts potentiels incluent une estimation des frais supplémentaires possibles et des frais de conception.