Déraillement de train près de Lanigan : la Première Nation de Kawacatoose est inquiète

En Saskatchewan, plus d’une semaine après le déraillement d’un train près de Lanigan et du déversement de pétrole brut qui a suivi, la Première Nation de Kawacatoose exprime son inquiétude quant aux impacts de cette fuite sur l'environnement.

Le déraillement de ce train du Canadien Pacifique (CP) a provoqué une gigantesque fuite de pétrole brut aux abords de la route 16 à moins de 100 km du territoire de la Première Nation de Kawacatoose.

Son chef Tom Dustyhorn a notamment souligné les conséquences du déversement de pétrole sur les réserves souterraines d’eau, mais aussi sur la vie sauvage, par voie de communiqué.

Je ne suis pas seulement préoccupé par l’environnement et les impacts du déversement d’hydrocarbures sur la faune et la flore, je suis davantage préoccupé par les eaux souterraines et l'impact que cela pourrait avoir sur notre Première Nation , dit celui qui a également déploré le manque de communication avec le gouvernement fédéral et le CPCanadien Pacifique .

Des propos qui ont trouvé écho chez le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, qui dit appuyer la Première Nation de Kawacatoose et sa demande pour des renseignements supplémentaires.

Tom Dustyhorn a tenu à rappeler que son peuple était reconnu pour ses activités de chasse. Il note que les animaux pourraient être touchés par cette pollution : Nous chassons dans cette région, de plus, nous ne savons pas quel genre d'impact cela aura sur la vie aquatique, sur nos plantes, sur notre médecine traditionnelle qui pousse dans ce secteur, mais aussi sur les aquifères.

« Toujours en cours d’évaluation »

Le CPCanadien Pacifique est toujours en cours d’évaluation des effets de cette fuite de pétrole et les résultats sont toujours attendus, a expliqué Wes Kotyk, le sous-ministre adjoint à l'environnement de la Saskatchewan.

Une fois cette information connue, nous serions mieux placés pour savoir quels sont les risques et les activités de nettoyage à entreprendre , ajoute Wes Kotyk.

Selon lui, le pétrole en surface a déjà été nettoyé. Par contre, aucune date n’a été communiquée pour l’obtention des résultats de la qualité de l'eau souterraine.

Contacté par Radio-Canada, le Canadien Pacifique n’a pas souhaité donner de plus amples détails à ce sujet.

Avec les informations d’Alexis Lalemant