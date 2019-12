Kent Monkman, comme chez lui au MET de New York

L’artiste cri d’origine manitobaine Kent Monkman, dont les œuvres font présentement l’objet d’une exposition solo au Musée des beaux-arts de Winnipeg, était à New York mardi pour le dévoilement de deux immenses toiles au Metropolitan Museum of Art (MET). Ces toiles y seront en montre pendant deux mois.

Ces toiles font partie d’un projet du MET, qui a demandé à plusieurs artistes contemporains de créer de nouvelles œuvres en s’inspirant de sa collection. Kent Monkman est le premier de ces artistes à être exposé dans le grand hall du musée.

Artiste renommé, membre de la Première Nation de Fisher River, Kent Monkman, qui vit maintenant à Toronto, est reconnu pour ses interprétations audacieuses de l’histoire de l’Amérique du Nord à travers des toiles de grand format.

Cette commande du MET représente un grand moment pour moi , a-t-il dit mardi en rencontrant les médias avant le dévoilement de son installation intitulée mistikôsiwak (Wooden Boat People).

Je voulais que ces peintures monumentales puissent occuper l’espace de ces murs, a-t-il expliqué. En les voyant être installées hier soir, j’étais tellement heureux de constater qu’elles s’adaptent si bien à l’espace.

Mesurant 3,36 m sur 6,7 m, les deux toiles représentent Miss Chief Eagle Testickle, son alter ego bispirituel qu’il met en scène dans ses œuvres, et que le MET décrit comme un être supernaturel qui interpelle la vision coloniale pour mettre au défi les idées reçues sur l’histoire et les peuples autochtones .

La toile Resurgence of the People est présentée au MET jusqu'en avril 2020. Photo : Metropolitan Museum of Art

Sa toile Resurgence of the People est une nouvelle lecture de l'œuvre emblématique Washington Crossing the Delaware de l’artiste germano-américain Emanuel Leutze. Ici, le personnage de Miss Chief aide à diriger une barque.

Dans la toile Welcoming the Newcomers, Miss Chief et d’autres Autochtones souhaitent la bienvenue sur les terres de l’Amérique du Nord à de nouveaux arrivants. Cette toile est inspirée de plusieurs œuvres, dont Les Natchez d’Eugène Delacroix, Hiawatha d’Augustus Saint-Gaudens et Mexican Girl Dying de Thomas Crawford.

Quand je suis venu faire ma recherche ici, je voulais me concentrer sur des œuvres bien connues , explique Kent Monkman.

Construites autour des thèmes de l’arrivée, du départ, de la migration et du déplacement, les deux toiles offrent aux visiteurs une merveilleuse façon de réfléchir à l’histoire de cet endroit, de ce musée, mais aussi, plus globalement à l’histoire de ce continent, aux migrations de ses populations , dit-il.

Les œuvres de Kent Monkman revisitent l’Histoire en proposant un point de vue provocant teinté d'humour sur le colonialisme et les Premières Nations, et sur l’Histoire telle que présentée par les Blancs. Elles comblent ainsi des lacunes dans la tradition européenne de l'art, qui a effacé le point de vue des Autochtones , explique l’artiste.

J’essaie de faire en sorte que cette expérience des Autochtones, dans ses aspects historique et contemporain, soit entérinée dans les canons de l’histoire de l’art, dit-il. Nous avons été effacés de l’histoire de l’art de ce continent. Les artistes colonisateurs qui sont venus ici voyaient ce continent essentiellement comme un paysage vide.

Ces peintures du passé sont pourtant loin d’être obsolètes pour Kent Monkman, qui voit en elles un outil sophistiqué pour raconter des histoires. Ce genre a été mis de côté, mais il recèle un grand potentiel pour raconter des histoires en lien avec ce que nous sommes aujourd’hui, en particulier des histoires autochtones qui n’ont jamais été admises dans ces toiles-là.

C’est cette appréciation de l’artiste pour la tradition des peintures historiques qui a attiré l’attention du MET, indique le curateur de l’art moderne et contemporain du Musée, Randy Griffey.

«Sa façon de remettre en question l’histoire de l’art fait tout le charme de Ken, indique-t-il. Au MET, nous nous sommes penchés sur notre propre expérience, en réfléchissant sur l’histoire de l’art et le genre de choses que nous devons dire. Et les œuvres de Ken disent certaines de ces histoires que nous avons besoin de raconter.

Son œuvre est énorme. C’est gros. C’est audacieux. Et elle semble être chez elle dans cet espace. Andy Griffey, curateur au MET

Le grand hall dégage un sentiment d’autorité culturelle et de sens. C’est aussi pourquoi nous voulions montrer ces œuvres ici, pour mettre en valeur ces histoires sous-représentées, qui ont été effacées, et les mettre en lumière dans un espace public , précise Randy Griffey.

Jeudi soir, au MET, Kent Mokman participera à une discussion portant sur ses œuvres et donnera une conférence sous les traits de Miss Chief. L'installation mistikôsiwak (Wooden Boat People) sera en montre dans le grand hall du musée new-yorkais jusqu’au 9 avril 2020.

À Winnipeg, on peut voir jusqu’au 23 février son exposition solo au WAG, Shame and Prejudice: A Story of Resilience. Le public pourra aussi y rencontrer l’artiste le 24 janvier prochain de 19 h à 20 h, alors qu’il offrira une tournée guidée de son exposition.

Avec les informations de CBC