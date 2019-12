Émissions d'arsenic par la fonderie : le comité ARET exige l'atteinte de la norme provinciale

Dans la présentation sur son plan d'action, la Fonderie Horne soutenait lundi que ces concentrés complexes sont essentiels au maintien de ses activités.

Mais la co-porte-parole du comité ARET, Valérie Fournier, n'est pas de cet avis. Selon elle, il est insensé que le gouvernement continue d'autoriser la Fonderie à traiter ces composés complexes, qui sont responsables de 75,3 % des émissions d'arsenic dans l'air, alors qu'ils représentent 7 % des concentrés traités, sachant que la santé des enfants est mise en danger.

Pour nous, la santé des enfants est vraiment une priorité. Et ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment par la réduction à la source et non par des mesures d'enverdissement ou de zones tampons qui n'ont aucun impact sur les particules qui réussissent à se faufiler plus au sud [qu'on va réussir à la protéger] , fait valoir Mme Fournier, précisant que des stations de mesure de la qualité de l'air devraient aussi être installées dans le courant des vents dominants, c'est-à-dire au nord de la Fonderie Horne et au sud-est du lac Osisko.

On va attendre de voir comment le gouvernement va analyser le plan de la Fonderie, mais ce qu'on veut, c'est que notre document soit lu au même titre que celui que la Fonderie vient de proposer. Valérie Fournier, co-porte-parole du comité ARET

Appel à la transparence

Le mémoire, basé sur l'analyse de nombreux documents obtenus grâce à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi que sur la consultation d'experts, dont des médecins et des chimistes, appelle aussi à plus de transparence, tant de la part de la Fonderie — qui n'a pas voulu transmettre son plan d'action au comité ARET — qu'aux instances gouvernementales responsables de faire le suivi de la situation.

On souhaite par ailleurs que la communauté scientifique comme la population générale se l'approprient. On voulait interpeller par exemple les métallurgistes qui ont peut-être des solutions à apporter à la Fonderie pour des mesures pour diminuer l'arsenic. Peut-être que des toxicologues peuvent aussi nous renseigner davantage sur l'impact réel sur la santé , indique Mireille Vincelette, aussi co-porte-parole du comité ARET.

Tout soutien supplémentaire est bienvenu pour nous aider à trouver des solutions, parce que visiblement, le plan qu'on nous a proposé cette semaine n'est pas satisfaisant. Valérie Fournier, co-porte-parole du comité ARET

Informer la population en temps opportun

Parmi les mesures qui visent à améliorer la transparence de la Fonderie, on pense par exemple à la possibilité d'informer la population lorsque les émissions d'arsenic atteignent des pics de concentrations. Le comité ARET croit que la population serait ainsi en mesure de décider elle-même du degré d'exposition qu'elle juge acceptable.

Pour écouter l'entrevue complète avec les co-porte-parole, cliquez ici.

Dans nos recherches, on a vu que c'était possible, que le dispositif existe pour informer les gens, poursuit Valérie Fournier, qui rappelle que des pics allant jusqu'à 1000 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air ont été comptabilisés au cours des dernières années. Donc, on tenait à informer la population que ça pouvait être une solution potentielle.