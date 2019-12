Les délais s’accumulent pour le Lab-École de Montréal

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) demande à Québec d'intervenir pour dénouer l'impasse et de faire en sorte que la métropole ait, comme les autres régions, son Lab-École.

En juin 2018, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, annonçait la construction de deux nouvelles écoles primaires au centre-ville, dont une sur le terrain de l'ancienne maison mère des Sœurs grises, propriété de l’Université Concordia.

Ce nouvel établissement devait devenir le Lab-École de la région de Montréal. Un an et demi plus tard, le projet traîne cependant en longueur.

La présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, affirme même que le projet est bloqué depuis le mois de mars.

Il n'y a rien qui a avancé depuis neuf mois, donc on espère avoir des nouvelles dès 2020, indique-t-elle. Pour le moment, le projet est sur la glace.

Le projet n'avance plus en raison notamment du caractère historique de l'emplacement choisi par le gouvernement pour construire l'école, ajoute Mme Harel Bourdon.

Catherine Harel Bourdon Photo : Radio-Canada / Martin Cloutier

Ce projet-là est sur un secteur qui est patrimonial, selon le ministère de la Culture. Donc, ça amène des enjeux au niveau du patrimoine. Il y a aussi des enjeux au niveau de l'acceptabilité sociale, au niveau des arbres et du verdissement. Catherine Harel Bourdon, la présidente de la CSDM

Pour tenter d'apaiser la grogne des résidents et accroître l'acceptabilité sociale du projet auprès des résidents du quartier, la CSDM est prête à revoir la taille de l'école et à diminuer le nombre de classes. Elle est aussi disposée à inclure dans le projet une cour jardin accessible aux citoyens du quartier. La commission scolaire a même adopté deux résolutions en ce sens. Depuis, silence radio à Québec.

La présidente de la CSDM est exaspérée par la lenteur du projet. On n'a pas reçu de réponses ni du ministère de la Culture ni du ministère de l'Éducation. [...] Il faut que les deux ministères se parlent. Au point où on est rendu, il faut faire une analyse et arriver à une décision. Est-ce que, oui ou non, c'est possible de construire une école sur ce terrain-là?

Dans les bureaux de l'organisme Lab-École, qui gère tous les projets au Québec, on attend toujours celui de Montréal, explique la directrice générale, Natacha Jean.

Le choix du site reste un enjeu; donc c'est normal, dans le cas présent, qu'on soit encore en négociation. Nous ne sommes pas impliqués dans le choix du site, dans la sélection du projet. On intervient quand tous les partis se sont entendus sur le choix du projet , explique-t-elle.

C'est essentiel qu'une métropole comme Montréal ait son projet de Lab-École. Catherine Harel Bourdon, la présidente de la CSDM

Déménager le projet?

Si le projet semble être dans l'impasse à Québec, la CSDM et sa présidente jonglent avec l'idée de le transférer sur le terrain du Grand Séminaire de Montréal. Ce lieu a d'ailleurs déjà reçu du financement en juin 2019 pour la construction d’une école primaire.

On est ouvert à le faire sur un autre endroit, ça pourrait être le Grand Séminaire, ça pourrait être d'autres sites , soutient la présidente de la CSDM.

Au ministère de l'Éducation, on reconnaît qu'il y a eu des échanges avec le ministère de la Culture et des Communications. On précise que le projet a été mis en veilleuse et que d'autres options sont actuellement analysées.

Par ailleurs, un autre projet de construction d'école primaire dans le centre-ville n’avance pas aussi rapidement que prévu. Il s’agit du projet d’agrandissement, de réhabilitation et de conversion de l’Académie Bourget, rue de la Montagne. Le bâtiment est inoccupé depuis 2006.

La commission scolaire vient tout juste d'afficher un appel d'offres pour trouver un architecte, 18 mois après l'annonce du projet.