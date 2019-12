Northern Pulp : l’Île-du-Prince-Édouard soulagée de la décision de la Nouvelle-Écosse

À l'Île-du-Prince-Édouard, des pêcheurs, des leaders autochtones et des politiciens auraient souhaité que la Nouvelle-Écosse ferme définitivement la porte aux plans de la papetière Northern Pulp. Les opposants au projet de déversement d'effluents dans le détroit de Northumberland poussent tout de même un soupir de soulagement.

Les pêcheurs de l'Île-du-Prince-Édouard sont préoccupés. Cette décision [de la Nouvelle-Écosse] leur donne l'assurance que les préoccupations seront entendues , se réjouit Melanie Giffin, de l'Association des pêcheurs de l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis le début, nous disons que nous ne voulons pas de tuyau dans le détroit. Mais nous n'avons pas dit non à la papetière. Nous voulons trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde.

Il reste encore beaucoup de questions sans réponse au sujet des impacts à court et à long terme [du déversement d'effluents] sur l'écosystème du détroit de Northumberland , prévient le ministre des Pêches et des Collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard, Jamie Fox. Bien que nous soyons déçus qu'il n'y ait pas d'évaluation fédérale [...] plus complète, nous espérons que l'évaluation provinciale abordera bon nombre des questions en suspens associées à la proposition de Northern Pulp.

Nous sommes heureux que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n'ait pas tout simplement approuvé la proposition de Northern Pulp de déverser des effluents dans le détroit , affirme à son tour Trish Altass, députée du Parti vert et porte-parole de l'opposition officielle en matière de pêches. Mais nous ne voyons pas la nécessité d'une nouvelle étude. Nous croyons que nous avons déjà des preuves suffisantes pour démontrer que [le projet] serait dommageable pour l'environnement.

Le gouvernement et l'opposition à l'Île-du-Prince-Édouard réclament toujours la tenue d'une évaluation environnementale fédérale, étant donné que le projet de la papetière néo-écossaise touche des eaux interprovinciales.

Contestation chez les Micmacs

De son côté, la Confédération des Micmacs de l'Île-du-Prince-Édouard dit qu'elle continue à l'opposer vigoureusement au projet de Northern Pulp. Le déversement [d'effluents] dans le détroit de Northumberland pourrait avoir des effets dévastateurs sur l'industrie de la pêche, tant sur le plan culturel qu'économique , estime le chef Roderick Gould Jr, de la Première Nation d'Abegweit.

