Netflix : sa clientèle canadienne lui a déjà versé près de 800 M$ en 9 mois

Netflix a levé le voile lundi sur le nombre de ses abonnés et abonnées au Canada et sur le montant que ces personnes ont versé au géant de la diffusion en continu.

Selon les documents transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), qui régule la bourse américaine, Netflix comptait 6,5 millions de clients payants au Canada le 30 septembre dernier. Au cours des trois premiers trimestres de l’année 2019, Netflix a gagné 200 000 abonnés et abonnées supplémentaires.

Toujours selon les informations communiquées par Netflix, l’entreprise a enregistré des revenus de 780 millions de dollars canadiens grâce à sa clientèle canadienne sur les neuf premiers mois de l’année 2019.

En 2018, les dépenses canadiennes sur Netflix avaient atteint 835 millions de dollars canadiens, contre 668 millions de dollars l’année précédente.

Netflix critiquée au Canada

Alors que le Québec et la Saskatchewan sont les seules à prélever une taxe de vente provinciale, l’entreprise californienne est critiquée pour capter des revenus autrefois reçus par des acteurs canadiens du secteur audiovisuel et pour investir trop peu dans la création de contenu culturel au Canada.

En 2017, Netflix s’était engagée à injecter 500 millions de dollars sur cinq dans la production de films et de productions télévisuelles au Canada. Plus tôt cette année, l’entreprise a affirmé que cet objectif avait déjà été dépassé.

Plus de chiffres dévoilés

Après être restée longtemps silencieuse sur ses chiffres, Netflix a décidé de rendre publics ses revenus trimestriels et le nombre de ses personnes abonnées à partir du mois de janvier. Les données seront communiquées pour quatre grandes régions du monde : l’Amérique du Sud; la région Asie-Pacifique; la zone regroupant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient; et l’Amérique du Nord.

Le Canada représente 10 % de l’activité de Netflix en Amérique du Nord.

Comparer Netflix à ses rivales

Netflix planifie également de faire preuve de davantage de transparence quant au nombre de vues compilées pour ses productions originales. L’entreprise a déjà commencé à le faire pour sa série Stranger Things ou encore pour ses films The Irishman et Marriage Story.

Ces données permettront de mieux évaluer la performance de Netflix à l’heure où le marché de la diffusion en continu est de plus en plus concurrentiel avec l’arrivée de nouvelles plateformes comme Disney+ et d’Apple TV+.