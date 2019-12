5 vidéos de 2019 à voir ou revoir en Alberta

Justin Trudeau et l'insécurité en français

Le premier ministre l'admet : il n'a pas toujours l'éloquence qu'il voudrait dans la langue de Molière. Et si son manque d'aisance reflétait une insécurité profonde par rapport au français, qu'on observe souvent dans les milieux minoritaires? Justin Trudeau s’ouvre sur ses défis avec la langue française et de jeunes Franco-Albertains témoignent de leurs réalités. En quoi ces personnes au parcours différent se rejoignent-elles?

Le grand rodéo d’un cowboy québécois

Plus de 1 million de spectateurs sont présents chaque année au Stampede de Calgary pour voir l'un des plus grands rodéos du monde. Pour les athlètes, c’est la performance d’une vie qui se joue en un instant. Le cowboy Pascal Isabelle s’est entraîné pendant 10 ans pour se maintenir le plus longtemps possible lors d’une compétition de montée du cheval sans selle (bareback riding). À quoi peut ressembler la routine d’un aspirant champion?

Un jeu vidéo commandé par la pensée

Une équipe d'étudiants à l'Université de l'Alberta a conçu un jeu vidéo innovateur où la pensée dirige le contrôleur. Les signaux électriques émis par le cerveau sont captés par la technologie et transmis à l'ordinateur en temps réel. Notre équipe l’a elle-même testé. Découvrez à quoi peut ressembler cette nouvelle technologie.

Du théâtre mettant en vedette des comédiens sourds et entendants

Au cœur des Rocheuses, acteurs sourds et entendants ont participé à la même formation artistique offerte au Centre des arts de Banff. Quatre semaines d’atelier avec vue imprenable sur les montagnes, où l’accessibilité n’était pas considérée comme un obstacle, mais plutôt comme un moteur de création. Petite incursion dans cet univers chaleureux!

Test ADN : Surprise chez le coiffeur

Deux personnes de Calgary n'imaginaient pas à quel point elles étaient proches jusqu'à ce qu’elles réalisent un test ADN. Un coiffeur et sa cliente ont alors appris qu'ils avaient le même père. Une découverte qui a bouleversé leur vie.