Pluri-elles offre des paniers de Noël à 61 familles

L’an dernier, Pluri-elles a livré 52 paniers de Noël, or, l’organisme a décidé cette année d’en distribuer davantage en raison d’une hausse de la demande. Les nouvelles familles dans le besoin ont été rencontrées dans le cadre des programmes REDI, d’aide aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ainsi que le programme d’aide à l’apprentissage des langues officielles pour les femmes : La route vers le succès.

Bon nombre des familles cette année sont des familles de nouveaux arrivants, selon Danica Audette, Conseillère et chef de secteur à Pluri-Elles. C’est très important que Pluri-elles puisse leur donner cette occasion et cette expérience franco-manitobaine et canadienne de célébrer le temps des fêtes [...] et d’avoir un peu de paix intérieure , dit-elle.

Encore cette année, on n’a pas pu donner à toutes les familles qui ont fait demande, on aimerait augmenter le nombre de paniers pour aider [tout] ceux qui en ont vraiment besoin. Danica Audette, Conseillère et chef de secteur, Pluri-Elles

Les paniers sont destinés à des ménages de 1 à 10 personnes cette année, selon Mme Audette. On donne souvent des pâtes, des sauces, des soupes, plein de viande, des biscuits... On donne aussi des couches, des cadeaux et des pyjamas pour chaque membre de la famille qui est dans le besoin », indique-t-elle.

Certaines familles ont des besoins particuliers tels que des mets végétariens, des mets halal, sans gluten ou encore avec peu de produits laitiers. On va faire attention pour les familles , indique Mme Audette.

Les paniers contiennent suffisamment de nourriture pour passer le temps des fêtes. C’est important de pouvoir aider ceux qui ont des besoins dans la communauté, parce que c’est vraiment eux qui vont aider à nourrir la communauté plus tard, donc il faut vraiment les aider, qu'ils puissent débuter, revenir et aider dans le futur , conclut Mme Audette.

Pluri-elles continue d’accepter des dons d'argent pour aider des familles dans le besoin.

Avec les informations de Geneviève Murchison