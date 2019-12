Des parents dénoncent des cas d’intimidation à Jonquière

Le fils de Marie-Andrée Boulianne s'est fait casser ses lunettes à deux reprises depuis l'an dernier. Le garçon de 11 ans, qui vit avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), ne veut plus aller à l'école et ses notes ont baissé radicalement. Il se fait bousculer, frapper et injurier à répétition.

Quand ça va aux poings, à des blessures, ce n'est plus seulement des petites chicanes d'enfants. Dire "t'es plus mon ami" c'est pas comme dire "mon père va te tirer". Marie-Andrée Boulianne, mère

Le fils de Marie-Andrée Boulianne, un garçon de 11 ans qui vit avec un TDAH, s'est fait casser ses lunettes deux fois depuis l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Malgré une tentative de rencontrer la direction de l'école et une discussion avec l'enseignante de son enfant, la situation perdure. Les intimidateurs de son fils s'en prennent maintenant à sa petite soeur qui vient de commencer la maternelle.

C'est vraiment du côté de la direction qu'il faut que ça agisse, mais ça ne semble pas bouger du tout. Marie-Andrée Boulianne, mère

Elle espère au minimum que les intimidateurs soient punis ou suspendus et qu'il y ait un suivi à l'école.

D'autres familles dénoncent des cas similaires

La mère d'une fillette de 10 ans qui souffre d'anxiété est aussi à bout. Depuis trois ans, son enfant est victime de voies de fait, de moqueries et a même reçu des menaces de mort de la part d'un autre élève à l'école La Mosaïque. Malgré des rencontres avec la direction, les parents et les jeunes, rien ne change. Celle qui souhaite conserver l'anonymat par peur de représailles supplémentaires pour sa fille explique que c'est toujours la parole d'un enfant contre l'autre.

Est-ce qu'ils sont en sécurité à l'école? On est en 2019, ce n'est plus supposé être comme ça. Il devrait y avoir des sanctions, des conséquences graves pour de tels gestes. Mère d'une enfant intimidée

La mère d'une autre enfant de 11 ans aux prises avec la dysphasie raconte que sa fille a reçu un coup de poing et s'est fait pousser dans les couloirs à plusieurs reprises. Elle ne veut plus sortir de la maison.

Elle dit : "Maman, je ne veux pas. J'ai mal au ventre. Je vais vomir". Mère d'une enfant intimidée

Elle déplore que la direction ne prenne pas ces gestes au sérieux et qu'elle les qualifie d'enfantillages plutôt que de reconnaître qu'il s'agit d'intimidation.

La réaction de la Commission scolaire

L'école de la Mosaïque a changé au moins trois fois de directeur en trois ans. Le porte-parole de la Commission scolaire De La Jonquière, Dominic Arseneau, assure que des politiques contre l'intimidation sont en place.

Le porte-parole de la Commission scolaire De La Jonquière, Dominic Arseneau. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

C'est certain que la sécurité des enfants et le bien-être des enfants dans l'école c'est une priorité pour nous. C'est pour ça que des plans d'action existent et qu'il y a des rencontres quand il y a des situations problématiques. Dominic Arseneau, porte-parole de la Commission scolaire De La Jonquière

Les processus sont toujours évolutifs. À mesure qu'il y a des cas qui arrivent, on voit ce qu'on peut faire de mieux et ce qu'on aurait pu faire de mieux , ajoute-t-il.

Des pistes de solution

Marie-Andrée Boulianne estime que la solution passe par la sensibilisation.

D’autres parents suggèrent d'installer des caméras de surveillance dans la cour d’école et à l’intérieur de l’établissement pour coincer les intimidateurs.

La Commission scolaire De La Jonquière n’exclut pas cette mesure, mais précise qu’aucun plan en ce sens a été élaboré à l’école de la Mosaïque. Le porte-parole rappelle qu’une caméra de surveillance a déjà été installée dans un autobus scolaire pour contrer l’intimidation.