Le Noël de Christine Beaulieu en 10 questions

Q : Une tradition incontournable du temps des Fêtes?

R : Faire le sapin de Noël.

Q : Votre plus beau souvenir de Noël?

R : Quand le père Noël passe par la cheminée le 24 décembre. Dans la maison familiale, c'est moi qui place les cadeaux des enfants de mes sœurs sous le sapin, près du foyer. C'est le moment le plus magique de la soirée de Noël. J'espère que ça va durer encore longtemps.

Q : Votre pire souvenir du temps des Fêtes?

R : La fois où j’étais seule à Berlin.

Q : Êtes-vous plus du type cadeaux ou pas de cadeau?

R : Je suis du type « échange de cadeaux », chaise musicale et cadeau volé. J’aime aussi les cadeaux faits au Québec.

Q : Le plus beau cadeau que vous avez reçu?

R : Je me rends compte que je n’ai aucun souvenir de mes cadeaux... c’est intéressant.

Q : Un mets incontournable dans le temps des Fêtes?

R : Le pain sandwich.

Q : Quel est votre film de Noël préféré?

R : Tous les Astérix.

Q : Quelle est votre chanson de Noël préférée?

R : J’ai vu maman embrasser le père Noël

Q : Avec qui fêtez-vous Noël et le jour de l’An?

R : Avec ma famille et mes amis.

Q : Vos vœux pour la nouvelle année?

R : Avoir plus de temps, faire plus d’exercice et plus de lecture aussi!