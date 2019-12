Nouveau décor pour la pédiatrie de l'hôpital de Chandler

Le don de près de 40 000 $ a permis de décorer les chambres, acheter des téléviseurs et des jeux vidéo ainsi que d'ajouter des banquettes qui pourront servir de lit pour les parents.

Les dessins d’Élie Gauthier-Naud, un adolescent de Chandler décédé d’un cancer des os à 17 ans, en 2016, ont été reproduits sur une tapisserie qui orne les murs de deux des trois chambres.

L'ajout de banquette permettra un plus grand confort pour les parents des enfants malades. Photo : CISSS de la Gaspésie

La Fondation Élie Gauthier-Naud, mise sur pied par les parents d’Élie un an après sa mort, vient ainsi remplir ses deux missions, soit l’amélioration du confort des enfants et des parents qui fréquentent l'hôpital de Chandler tout en aidant les jeunes de la MRC du Rocher-Percé à apprécier ou à produire de l’art.

La présidente de la Fondation Élie Gauthier-Naud, Dominique Giroux, raconte que le dévoilement des chambres a suscité bien des « wow »!

La semaine passée, explique Mme Giroux, il y avait des enfants dans ces chambres-là et les parents me disaient : "Mon Dieu qu’ils sont bien, on est comme chez nous!". J’ai eu de beaux commentaires.

La Fondation Élie Gauthier-Naud souhaite rendre les installations de l'hôpital de Chandler pour les enfants malades et leur famille. Photo : CISSS de la Gaspésie

La cheffe du département d'obstétrique et de gynécologie, Dre Renée Soucy, estime que ce nouveau décor va contribuer à égayer le séjour des enfants malades.

Il n’y a pas un enfant qui est à l’hôpital parce qu’il veut l’être, affirme Dre Soucy, mais quand on est dans un environnement qui est agréable, ça fait moins peur.

Des fois, les enfants vivent des choses plus difficiles, ça égaie un peu. Psychologiquement, je pense que ça les aide. Dre Renée Soucy

C’est une fierté pour le personnel aussi de pouvoir donner des soins dans des espaces colorés et agréables.

La Fondation Élie Gauthier-Naud prévoit également offrir le financement pour rénover la salle de repos des parents et le corridor de la pédiatrie de même que le département d'obstétrique.

La Fondation tiendra, le 23 décembre, son 3e Défi Iceman. Les plus courageux sont invités à se jeter à l'eau pour soutenir financièrement l'organisme.