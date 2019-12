La Maison de Quartier dans l'ancien Gagnon Frères

C'était la fête mardi avant-midi dans l'édifice du Centre de liquidation Gagnon Frères de Jonquière. La Maison de Quartier a annoncé qu'elle va acquérir le bâtiment. Elle devait quitter les locaux de la rue du Vieux-Pont l'an prochain pour permettre la réfection de la place Nikitoutagan.

C'est une augmentation de 50 % de notre superficie. C'est une augmentation de superficie dont on avait besoin. Marc Gagnon, directeur général de la Maison de Quartier de Jonquière

L'organisme prévoit conserver la trentaine de bénévoles qui travaillent déjà dans les locaux existants. Le déménagement devrait se faire à l'automne 2020. On va retrouver les mêmes services sur une plus grande surface. On parle de vente de meubles, on parle de vente de vêtements, on parle de vente d'objets d'utilité courante à bas prix , a poursuivi Marc Gagnon.

Le Centre L'Escale aménagera une épicerie communautaire, un peu comme celle qui existe déjà sur la rue de la Fabrique à Jonquière.

Je vous dirais que c'est peut-être cinq à six fois plus grand que l'épicerie qui est au centre-ville. Le centre-ville va devenir vraiment plus le point de service. J'ai l'impression que celle de Kénogami va vraiment devenir la maison-mère, comme on peut dire. Caroline Dubé, directrice du Centre l'Escale de Jonquière

Marc Gagnon, directeur général de la Maison de Quartier, Julie Dufour, conseillère municipale et présidente de l'arrondissement de Jonquière, Caroline Dubé, directrice du Centre l'Escale de Jonquière, Jacinthe Larouche, directrice générale de la Caisse Desjardins d'Arvida-Kénogami, Josée Néron, mairesse de Saguenay, et Yannick Gagnon, directeur général du Patro de Jonquière, ont procédé à l'annonce. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Il y aura également un café, lui aussi communautaire. Le café va vraiment fonctionner avec deux types de prix également. Un prix pour des personnes défavorisées, pour M. et Mme Tout-le-monde qui ont envie de prendre un café , a enchaîné Mme Dubé.

De plus, les intervenants sociaux du Patro de Jonquière occuperont un bureau.

C'est beaucoup la toxicomanie, les relations amoureuses, l'isolement. Sur le territoire, on va remettre également certains outils de prévention. Le travail de rue, c'est vraiment un service où les gens entrent en communication, ce n'est pas le travail de rue qui s'impose. Yannick Gagnon, directeur général du Patro de Jonquière

Des élus réjouis

Pour les élus de Saguenay, l'arrivée de ces trois organismes va permettre de donner un nouveau souffle au centre-ville de Kénogami.

Depuis le feu de Corneau Cantin, ce qu'on entend depuis longtemps, c'est le désert alimentaire vu qu'il n'y en avait pas. Au niveau du CIUSSS aussi, on a des chiffres par rapport à l'isolement des personnes âgées. Julie Dufour, conseillère municipale et présidente de l'arrondissement de Jonquière

Non seulement on règle toute la problématique qui était vécue par la Maison de Quartier, mais vous ralliez en même temps des besoins du secteur. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Le projet d'aménagement des trois organismes coûtera 5 millions de dollars. Le financement n'est toujours pas complété, mais déjà on sait que le Fonds québécois d'initiatives sociales du ministère du Travail fournira 500 000 $ alors que Desjardins offrira 50 000 $.

D'après un reportage de Gilles Munger