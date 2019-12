Abandon du train léger à Hamilton : la province refuse de donner des détails

Un porte-parole du ministère des Transports de l’Ontario a indiqué mardi à CBC et à La Presse canadienne que le document contenait des informations confidentielles.

La chef de l’opposition Andrea Horwath veut obtenir les informations qui ont mené à l'annulation du projet. Photo : Assemblée nationale de l'Ontario

Mardi après-midi, la chef de l’opposition à Queen’s Park, Andrea Horwath, a indiqué que son parti ferait une demande d’accès à l’information pour obtenir ledit document.

C’est ridicule, le gouvernement se doit d’être transparent , a déclaré en point de presse Mme Horwath, qui est aussi députée néo-démocrate de Hamilton-Centre.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, a annoncé lundi que la province estime qu’il en aurait coûté 5,5 milliards de dollars pour la construction du train léger à Hamilton, alors que le projet était d’abord évalué à 1 milliard de dollars.

De l'information partielle

Mardi après-midi, les conseillers municipaux de Hamilton ont reçu de la province un document de six pages.

Essentiellement, le rapport énumère les coûts du projet de train léger sans fournir d'explication sur l’augmentation de ceux-ci.

Selon le maire de Hamilton, Fred Eiseinberger, la province n’a pas précisé aux conseillers qui avait fait ces nouvelles estimations.

Le maire affirme que la province voulait qu’il s'engage à ne pas diffuser le document, ce qu'il a refusé.

M. Eiseinberger dit qu’il écrira à la province pour réclamer le reste des informations dont le ministère des Transports dispose.

Il doit y avoir plus d’informations , soutient le maire qui a toujours défendu le projet de train léger.

Le maire veut savoir d'où viennent les chiffres de la province. Photo : Steer Davies Gleave

Un projet qui divise

Le projet du train léger n’a toutefois jamais plu à l’ensemble de la population de Hamilton.

Le conseiller municipal Brad Clark notamment, ne s’est pas gêné pour exprimer son opposition au projet.

Ce n’est pas un projet viable pour la Ville de Hamilton , a affirmé M. Clark au lendemain de la décision de la province.

Le conseiller soutient que les chiffres avancés par la province confirment ce qu’il soutenait depuis un moment.

Au début, on disait que le fonctionnement du train coûterait entre 8 et 10 millions par année à la Ville. La province nous dit maintenant que ça coûterait 30 millions par année. On ne peut pas se permettre ça , souligne le conseiller.

Une carte de la ligne de train léger Photo : Metrolinx

D’autres, toutefois, se battent depuis plusieurs années pour que le projet se matérialise.

C’est le cas d’Alain Bureau, le président de l'organisme citoyen Hamilton LRT Resident Advocacy Group qui faisait pression en faveur du projet de train léger.

Ça représentait des milliers d'emplois, un renouveau socio-économique, des possibilités de construction résidentielle et de développement communautaire , croit M. Bureau.

La Ville de Hamilton a répertorié 36 projets immobiliers qui étaient liés au futur tracé du train léger, le long de la rue King.