La construction du nouvel amphithéâtre de Mont-Joli avance à bonne vitesse

Le nouveau bâtiment remplacera, à terme, le Stade du Centenaire, qui a 70 ans.

Il comprendra une glace standard de 26 mètres par 61 mètres, des gradins qui peuvent accueillir près de 800 personnes, sept vestiaires (dont un spécifique aux filles) et une mezzanine avec une vue unique, estime Carole Lacasse, directrice des ventes et actionnaire, Honco Bâtiments d'acier.

La Ville de Mont-Joli a ouvert le chantier aux médias mardi. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Lorsqu’on rentre, vous allez avoir la luminosité extérieure, mais vous allez avoir une belle vue sur l’ensemble de la patinoire, sur les gradins , commente-t-elle. Et puis à l’étage, encore là, on a maximisé la fenestration.

La structure de l'immeuble et la division des espaces à l'intérieur sont terminées. Les travaux d'électricité et de plomberie tirent à leur fin.

Reste donc à installer les systèmes de réfrigération et de ventilation, à couler la dalle de béton pour la patinoire et à exécuter les travaux de finitions.

La future glace de l'amphithéâtre et les gradins. On prépare l'espace en vue du coulage de la dalle de béton. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

On va être plus au niveau des aménagements, des travaux de finitions intérieurs, chambre de joueurs aussi, tout ce qui est service, blocs sanitaires qui va être à terminer , précise Carole Lacasse.

L'aréna sera plus écoénergétique que celui qu'il va remplacer, le Stade du Centenaire, avec son éclairage DEL et son système de réfrigération plus moderne.

Un travailleur du chantier de construction de l'amphithéâtre de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Nous allons sauver de l’énergie en raison de la façon dont le bâtiment est construit, de son isolation aussi , indique Martin Soucy, maire de Mont-Joli.

On parle d’une économie d’énergie entre 15% à 20 %, c’est majeur. Martin Soucy, maire de Mont-Joli.

Le projet a été réalisé sans dépassement de coûts jusqu'à maintenant, selon la Ville, qui ne regrette pas son choix de bâtir un nouvel aréna plutôt que de rénover le Stade du centenaire.

Le maire de Mont-Joli a par ailleurs profité de la visite de l'amphithéâtre pour interpeller la Ville de Rimouski et lui proposer de mettre à disposition ses infrastructures pour les Jeux du Québec 2022.

Avec les informations d’Édith Drouin