Une saison de ski universitaire sauvée in extremis pour le Rouge et Or

La saison universitaire québécoise de ski alpin a bien failli être compromise, mais l’équipe du Rouge et Or pourra finalement fouler les pentes, cet hiver. Un soulagement pour l’entraîneur-chef Sven Pouliot, qui croit que ses skieurs peuvent aspirer à la bannière du classement cumulatif qui leur échappe depuis 2013.

Alors que les compétitions québécoises de ski universitaire se déroulaient en parallèle des compétitions civiles du circuit Super Séries, auparavant, ce ne sera plus le cas cet hiver. À part les finales universitaires, les skieurs du Rouge et Or et des autres universités québécoises prendront part aux compétitions civiles, dont le calendrier est plus difficilement conciliable avec les études. Sans compter des adversaires qui n’ont pas la même réalité.

Ce changement émane des recommandations faites cet automne par un comité d’experts du Ministère de l’Éducation, de Ski Québec Alpin et du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). L’idée est d’assurer la pérennité du circuit civil québécois, sanctionné par la Fédération internationale de ski, mais concrètement, c’est le réseau universitaire qui écope.

Tellement que les skieurs des Carabins de l’Université de Montréal ont jonglé avec l’idée, il y a quelques semaines, de boycotter la saison, ce qui aurait vraisemblablement mis la hache dans un circuit universitaire québécois qui ne compte que cinq équipes, dont deux Ontariennes.

Un circuit imparfait faute d’autre solution

Quand on a entendu dire que ça pourrait tomber, c’est certain que ça nous a fait peur , explique l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Sven Pouliot.

C’est que la préparation pour la saison était amorcée depuis des mois. Certes, ses athlètes auraient tout de même pu skier sur la scène provinciale, cet hiver, mais l’expérience universitaire consiste à se mesurer à d’autres équipes.

De pouvoir skier contre d’autres universités, c’est certain que c’est ce qui rend la chose intéressante et plaisante pour nos athlètes. C’est la performance d’équipe d’abord et les performances individuelles ensuite. C’est vraiment quelque chose d’unique dans la communauté du ski alpin , décrit Pouliot.

C’est pourquoi entraîneurs et skieurs du Rouge et Or ont été soulagés d’apprendre que leurs rivaux des Carabins avaient finalement décidé de skier cet hiver.

C’est certain qu’on aime mieux quelque chose d’imparfait que de ne pas avoir du tout de circuit , résume l'entraîneur.

Difficile conciliation avec les études

N’empêche, le président du Conseil d’administration du Rouge et Or, Mathieu Bergeron, parle d’une période de transition . C’est qu’il est clair que le calendrier des compétitions causera des maux de tête, cet hiver.

Félix Laliberté, Sven Pouliot et Alice Stoll Photo : Rouge et Or

C’est sûr que d’avoir une course durant la semaine, un lundi, par exemple, ce n’est pas idéal parce qu’on est obligé de mettre un peu de côté les études , admet la co-capitaine de l’équipe féminine du Rouge et Or, Alice Stoll.

Mais ça va être à nous de s’adapter et de mieux s’organiser dans nos études.

Même son de cloche du côté du capitaine de l’équipe masculine, Félix Laliberté.

Il va falloir prendre plus d’arrangements avec nos facultés respectives, surtout si les compétitions tombent en conflit avec des examens.

Ravir le titre québécois aux Carabins

Le jeu en vaut toutefois la chandelle, estime-t-il. Surtout que le Rouge et Or mise sur une formation masculine dominante menée par les deux meilleurs skieurs au classement général, l’hiver dernier, Samuel Lamhamedi et Alexandre Fortin.

On a six gars qui peuvent gagner pratiquement à toutes les courses. On ne veut pas juste gagner, on veut dominer chez les hommes , annonce le capitaine.

Si la formation féminine, plus jeune, parvient à se hisser au 2e rang du classement québécois, les skieurs de l’Université Laval pourraient donc finalement ravir le championnat québécois aux Carabins, vainqueur du titre lors des six dernières saisons.

Pour le reste, Félix Laliberté croit que la poursuite des négociations entre Ski Québec alpin et le RSEQ débouchera sur une entente qui conviendra mieux aux athlètes universitaires.