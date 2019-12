Procès devant jury en 2020 en Estrie : comment sont choisis les jurés?

Le premier procès devant jury se déroulera en mars, il s'agit de celui de Pascal Gagnon, accusé du meurtre prémédité de son ex-partenaire d’affaires Érick Lavoie en décembre 2017 dans le secteur de Rock Forest.

Un autre procès devant jury, attendu pour novembre 2020, est celui de Kassandra Harpin, accusée du meurtre au deuxième degré d’Héliodore Dulac en juin 2018 à Milan.

Les procès devant jury sont obligatoires lorsqu’il s’agit d’un meurtre prémédité ou au premier degré ainsi que pour un meurtre au deuxième degré.

La loi sur les jurés prévoit un mécanisme pour s’assurer que les citoyens convoqués pour la sélection d’un jury sont choisis au hasard selon la liste électorale.

Il est possible d’obtenir une exemption en faisait parvenir un formulaire à la personne qui agit comme shérif. Si elle refuse l'exemption, le citoyen devra présenter ses motifs au juge lors du choix du jury au tribunal.

Le porte-parole pour le ministère de la Justice, Me Alex Pothier, explique que la loi prévoit qu’une personne de plus de 65 ans peut faire une demande d’exemption, tout comme une personne qui a des problèmes de santé ou qui a des charges domestiques.

Dominique* a été jurée dans un procès à Sherbrooke au début des années 2000 et elle a bien aimé son expérience.

J’ai pu constater que le système judiciaire est beaucoup plus complexe qu’on le pense. Faire partie du jury a été une belle expérience de vie pour moi, car j’ai côtoyé des gens de différents domaines et de toutes les tranches d’âge. Dominique, ex-jurée

Le procureur au directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Claude Robitaille, explique que la préparation est plus longue pour un procès devant jury et il faut prendre davantage de temps pour expliquer la preuve aux jurés .

* Nom fictif pour protéger son identité